Младите ще плащат по-малък данък при покупка на жилище, ако имат сключен брак. Това гласят промени в Закона за местните данъци и такси, които бяха окончателно приети от парламента късно в четвъртък по предложение на депутати от ДБ.

Данъкът за прехвърляне на имот ще бъде с 23% по-нисък за млади семейства, ако са изпълнени няколко условия, пише "Труд".

Облекчението ще бъде ползвано, ако покупката е на единствено за семейството жилище, ако купувачите имат сключен брак, не са навършили 30 години, родители са на поне едно дете, оценката на имота е не по-голяма от 300 хил. евро и нямат подлежащи на принудително събиране публични задължения.

Облекчението ще се ползва след проверка от нотариуса по прехвърляне на имота дали са изпълнени условията. Ако нотариусът не може да направи проверка, купувачите ще трябва да му предоставят необходимите доказателства. Ако нотариус одобри ползване на намалението на данъка, без да са изпълнени условията, ще отговаря солидарно с купувачите за плащането на данъка.

Промените в закона предвиждат данъчните оценки на жилищата да бъдат удвоени за срок от три години. Така и данък сгради ще нарасне два пъти.

Депутати от ДБ предложиха за пенсионери и за семейства с доходи на човек под линията на бедност данък сгради да бъде със 75% намаление, но парламентът не подкрепи идеята. От ДБ поискаха и отстъпката за плащане на целия данък сгради наведнъж да бъде увеличена от 5% на 6%, но и това беше отхвърлено.

През нощта на четвъртък срещу петък парламентът прие и промени в Закона за акцизите и данъчните складове, като заседанието продължи 14 часа. От януари 2027 г. се въвежда акциз за автомобили с двигатели с вътрешно горене с мощност над 250 киловата.

Акцизът ще бъде плащан както при първоначална регистрация в страната, така и при продажба на вече регистриран автомобил, ако налогът не е бил платен. След като веднъж акцизът бъде платен, автомобилът може да бъде продаван много пъти и втори път данъкът няма да бъде плащан.

Размерът на акциза зависи от мощността и пазарната цена на автомобила спрямо цената му като нов. Промяната не важи за електрически автомобили.

В търговски обекти да може да се държат до 30 литра домашна ракия, решиха депутатите. Собственик на ресторант ще може да държи в него домашна ракия и да я пие със семейството си, но не може да я продава. Десислава Танева от ГЕРБ-СДС коментира, че ограничението за 30 литра няма да се спазва:

“Традицията на всеки българин е, когато изпраща детето си да учи, когато прави сватби, кръщенета, да подарява по една бутилка собствено производство ракия за спомен. Аз питам коя сватба сега се прави с по-малко от 100 човека?”.

Асен Василев от ПП възрази срещу санкцията от 1000 евро за съхраняване на ракия над 30 литра в помещения за стопанска дейност: “Ако някой това нещо го прави за бизнес, смятате ли, че тези 1000 евро ще го спрат, или те ще бъдат използвани за тормоз над нормалните хора?”.

В петък парламентът гласува промени в Закона за ДДС.

Прагът за регистрация по ДДС нараства през следващите три години на 60 хил., 70 хил. и 75 хил. евро годишен оборот. Депутатите решиха, че граждани ще трябва да се регистрират по ДДС преди продажба на нови имоти, терени към тях или на право на строеж, ако действат в рамките на независима икономическа дейност.

Това означава, ако извършват системно тази дейност с цел печалба, тоест ако продадат в рамките на година няколко имота.

Продажбата на личен или наследен имот никога не е независима икономическа дейност, така че обикновеният собственик на жилище, което е купил или наследил, е 100% защитен, заяви председателят на бюджетната комисия към парламента Константин Проданов.



