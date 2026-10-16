А1 вече приема предварителни поръчки за iPhone Duo

А1 започва да приема предварителни поръчки за iPhone Duo от днес, 16 октомври, в 15:00 ч., а официалните продажби стартират в петък, 23 октомври, от 08:00 ч.

iPhone Duo е първият сгъваем iPhone и разполага с голям, впечатляващ вътрешен дисплей, красив външен дисплей в компактен дизайн и преосмислено, но познато iOS изживяване. С Pro производителност, усъвършенствана система от камери с изцяло нови начини за заснемане, забележителна издръжливост и впечатляващ живот на батерията, която издържа целия ден, Duo не прилича на никой iPhone досега. Моделът се предлага в два впечатляващи цвята – Star White и Night Sky.