Кои телефони излъчват най-много радиация? Най-продавани марки с изненадващи резултати

Ново сравнение на популярни смартфони разкри значителни разлики в количеството радиочестотна енергия, което човешкото тяло може да погълне при използването им. Сред изследваните 15 модела са устройства на Apple, Samsung, Xiaomi, Google и Motorola, като първите две места в класацията заемат iPhone 17 и iPhone 16e. Изненадата идва от Samsung, чиито различни модели показват почти четирикратна разлика в измерените стойности. Експертите обаче подчертават, че по-високият показател не означава автоматично по-голяма опасност за здравето.

Кои смартфони са начело в класацията

Сравнението е публикувано от платформата „Вижуъл Капиталист“ въз основа на данни на германската Федерална служба за радиационна защита. Резултатите са представени и от румънското технологично издание „Гоу фор Ай Ти“.

Използван е показателят SAR, който измерва количеството радиочестотна енергия, погълната от човешките тъкани при определени лабораторни условия. Стойностите се изразяват във ватове на килограм.

Най-висок резултат при измерване до главата показва iPhone 17 - 1,49 W/kg. Непосредствено след него е iPhone 16e с 1,48 W/kg.

Третото място заема сгъваемият Samsung Galaxy Z Fold7 със стойност 1,40 W/kg. Следва Samsung Galaxy S26 с 1,21 W/kg.

Двата модела на Xiaomi - Poco X7 Pro и Xiaomi 17 - показват еднакъв резултат от 1,00 W/kg.

Google Pixel 9 и Pixel 10 също са с идентични стойности - по 0,99 W/kg.

Samsung поднесе най-голямата изненада

Особено интересни са резултатите на южнокорейския производител Samsung. Докато Galaxy Z Fold7 е сред устройствата с най-висок показател, други модели на същата марка се намират в противоположния край на класацията.

Galaxy Z Flip7 отчита 0,69 W/kg, Galaxy A56 5G - 0,61 W/kg, а Galaxy A26 5G - едва 0,41 W/kg.

Най-ниската стойност сред всичките 15 сравнени устройства е на Samsung Galaxy A16 5G - 0,38 W/kg.

Това означава, че при лабораторните измервания до главата Galaxy Z Fold7 има приблизително 3,7 пъти по-висок показател от Galaxy A16 5G.

Разликата показва, че цената, поколението и класът на смартфона невинаги определят стойността на SAR.

Как се представят Motorola и Google

При телефоните Motorola най-високият показател е отчетен за Edge 60 - 0,95 W/kg. След него се нарежда Moto G85 5G с 0,91 W/kg, а сгъваемият Razr 60 показва 0,84 W/kg.

Моделите на Google са със сравнително близки стойности. Pixel 9 и Pixel 10 отчитат по 0,99 W/kg при измерване до главата.

Класацията обаче се променя, когато се измерва поглъщането на радиочестотна енергия при разполагане на телефона близо до тялото.

Резултатите се променят, когато телефонът е в джоба

При втория вид изпитване смартфоните са поставени на разстояние половин сантиметър от тялото.

Google Pixel 9 отчита 1,40 W/kg, докато Pixel 10 достига 1,39 W/kg. И при двата модела стойностите са по-високи от измерените до главата.

Motorola Razr 60 също показва съществена разлика - 0,84 W/kg при главата и 1,39 W/kg при тялото.

За iPhone 17 е отчетена еднаква стойност от 1,49 W/kg и при двата вида измервания. iPhone 16e също достига 1,49 W/kg при изпитването до тялото.

Samsung Galaxy Z Fold7 показва 1,24 W/kg при тялото, а Galaxy S26 - 1,10 W/kg. При Galaxy A16 5G стойността нараства от 0,38 до 0,94 W/kg.

Според специалистите тези различия зависят от конструкцията на антените, работните честоти и начина, по който устройствата излъчват сигнал.

Опасни ли са телефоните с по-високи стойности

Експертите правят важно уточнение - класацията не показва кои смартфони са опасни и кои безопасни.

SAR измерва максималното поглъщане на радиочестотна енергия при стандартизирани лабораторни условия. Реалното излъчване при ежедневна употреба се променя в зависимост от качеството на мобилната връзка, разстоянието до базовата станция и начина на използване на устройството.

В Европейския съюз допустимата стойност на SAR за главата и тялото е 2 W/kg. Всички 15 смартфона в разглежданата класация остават под тази граница.

Радиовълните, които използват мобилните телефони, са нейонизиращо излъчване. За разлика от рентгеновите лъчи те нямат достатъчно енергия, за да увреждат пряко ДНК чрез йонизация.

Американската Агенция за контрол на храните и лекарствата също посочва, че наличните научни доказателства не установяват причинно-следствена връзка между радиочестотното излъчване на мобилните телефони и здравословни проблеми.

Как лесно да намалим излагането на радиочестотно излъчване

Хората, които предпочитат да ограничат излагането си на радиочестотна енергия, могат да приложат няколко лесни решения.

При по-дълги разговори е полезно да използват високоговорителя или слушалки, вместо да държат телефона непосредствено до ухото. Разстоянието между устройството и тялото е един от факторите, които влияят върху погълнатата енергия.

Добре е и продължителните разговори да се провеждат при качествен мобилен сигнал, тъй като при слабо покритие телефонът може да увеличи мощността на предаване.

При избор на нов смартфон потребителите могат да проверят официалната SAR стойност в техническата документация на производителя.

Специалистите подчертават, че тези показатели са полезни за сравнение между отделните устройства, но не бива да бъдат приемани като класация на здравния риск.