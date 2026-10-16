Vivacom стартира предварителните поръчки за първия сгъваем iPhone Duo от 16 октомври

Vivacom ще приема предварителни поръчки за първия сгъваем iPhone Duo от 16 октомври. Дългоочакваният модел ще се предлага на vivacom.bg от 15:00 часа на 16 до 22 октомври 2026 г. с атрактивни условия с 24-месечен договор за планове Unlimited от Vivacom.

Първият сгъваем iPhone Duo е с голям, завладяващ вътрешен дисплей, красив външен дисплей и компактен дизайн, както и с преработено, но познато iOS изживяване. С впечатляваща производителност, усъвършенствана камера с изцяло нови възможности за заснемане, значителна издръжливост и живот на батерията през целия ден, iPhone Duo не прилича на нито един iPhone досега.

Предлага се в два изискани цвята – звездно бяло и нощно небе.

Повече информация вижте на vivacom.bg