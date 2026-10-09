Оризът не спасява намокрения телефон. Ето кое наистина помага

Един от най-популярните съвети за спасяване на намокрен телефон може да се окаже не само безполезен, но и вреден. Поставянето на iPhone или Android смартфон в купа с ориз практически не ускорява изсушаването, а фините частици от зърната могат да попаднат в конекторите и да създадат нов проблем, пише How-To Geek. Съвременните телефони са значително по-защитени от вода в сравнение с моделите отпреди години, но дори висок клас като IP68 не означава абсолютна водоустойчивост. Ако устройството се намокри сериозно, правилните действия в първите минути са много по-важни от ориза.

Откъде идва митът за ориза

Съветът мокър телефон да бъде поставян в ориз е толкова разпространен, че отдавна звучи като техническа аксиома. How-To Geek припомня, че едно от ранните популярни споменавания на метода се появява още през 2007 г. в Lifehacker - преди съвременните смартфони да станат масови.

Обяснението изглежда логично: оризът е сух и попива вода, следователно би трябвало да изтегли влагата и от телефона. Проблемът е, че абсорбирането на вода при готвене и извличането на влага от затворено електронно устройство са съвсем различни процеси.

Оризът почти не помага

Според How-To Geek поставянето на смартфон в ориз няма някакъв специален изсушаващ ефект. В много случаи оставянето на устройството просто в сухо и проветриво пространство би имало сходен или по-добър резултат.

За сравнение силикагелът е приблизително 10 пъти по-ефективен при абсорбирането на влага. Той може да поеме около 40% от собственото си тегло във вода, преди да достигне максималния си капацитет.

Пакетче силикагел от 5 грама например може да абсорбира приблизително 2 грама влага за 24-48 часа. За да достигне подобен резултат, оризът би имал нужда от значително повече време - потенциално над седмица.

По-лошото - оризът може да замърси телефона

Слабата способност за изсушаване не е единственият проблем. При триенето на оризовите зърна се образува фин прах, който може да проникне в отвора за зареждане, високоговорителите и други малки отвори на устройството.

Ако този прах се смеси с влагата в телефона, може да се образува лепкава маса, която впоследствие е много по-трудна за премахване. Дори частиците да не достигнат вътрешността на смартфона, замърсеният порт за зареждане сам по себе си може да създаде проблеми.

Какво всъщност трябва да направите

При намокряне смартфонът трябва да бъде изключен възможно най-бързо, ако вече не се е изключил сам. Калъфът трябва да бъде свален, а видимата вода по корпуса внимателно да се попие със суха кърпа.

Устройството може леко да се разклати, така че задържаната в конекторите вода да излезе. След това е най-добре да бъде оставено на сухо и проветриво място за достатъчно време. Поставянето му близо до вентилатор може да ускори естественото изпаряване на влагата.

Не е добра идея телефонът да се включва или зарежда, преди да е сигурно, че конекторите са изсъхнали. Именно подаването на електричество при наличие на вода може да увеличи риска от повреда.

IP68 не означава „неунищожим от вода“

Много съвременни смартфони имат висока степен на защита от прах и вода, но тя не трябва да се приема като гаранция при всякаква ситуация. Устойчивостта се измерва при определени лабораторни условия и може да намалява с времето заради износване, удари или ремонт на устройството.

При сериозно намокряне нито оризът, нито силикагелът могат да гарантират спасението на телефона. Ако устройството не се включва, загрява необичайно или показва други признаци на повреда, най-сигурното решение остава професионална диагностика.

Така най-популярният „домашен спасител“ на мокри смартфони се оказва по-скоро мит. Оризът не извлича ефективно влагата, а в най-лошия случай може да добави нов проблем точно там, където телефонът е най-уязвим - в малките му отвори и конектори.