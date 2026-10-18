Село с чудотворна църква става имотно бижу. Къщи за ценители
На около 20 минути с кола от околовръстното на София, в подножието на Стара планина, едно село събира в себе си стара българска история, тишина, зелен...
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На около 20 минути с кола от околовръстното на София, в подножието на Стара планина, едно село събира в себе си стара българска история, тишина, зелен...
На обитателите на незаконни къщи в ромския квартал „Кремиковци" на Гърмен ще бъде предложено настаняване на друго място. До дни в махалата ще влезе ко...
Благоевград. Симитлийското село Долно Осеново спокойно може да се прекръсти на Ново Осеново. Построените в последните десетина години къщи вече са пов...