Мъж загина след самолетна катастрофа на летище "Лесново"
Малък ултралек самолет се е разбил на летище Лесново вчера по обед. Аеропланът е бил пилотиран от собственика, който по-късно е починал в болница от т...
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Малък ултралек самолет се е разбил на летище Лесново вчера по обед. Аеропланът е бил пилотиран от собственика, който по-късно е починал в болница от т...