Къщи край златната река. Село над София става имотен коз

На около 40 километра от София, високо в южните склонове на Витоша, има село, чиято история започва със злато, минава през крепости и пожари и днес стига до ново богатство - имотите. Ярлово е сгушено на над 1000 метра надморска височина, край река Палакария, с лице към планината и с усещането за място, останало далеч от големия град.

Само допреди няколко десетилетия обаче това не е било тихото планинско село, което днес привлича търсачи на къщи за уикенда. В средата на XX век Ярлово е било най-голямото село в Самоковско – населението му е надхвърляло 3000 души. Днес жителите са няколкостотин, но интересът към имотите започва да дава нов живот на старото селище.

Село на 1000 метра над София

Ярлово се намира в община Самоков, Софийска област, в най-северната част на Самоковската котловина. Селото е на около 30 километра от Самоков и приблизително 40–41 километра от София. На запад се издига Верила, а на север и северозапад започват склоновете на Витоша.

Надморската височина е около 1044 метра. Именно тя е един от големите козове на селото днес – тук летата са по-прохладни, въздухът е планински, а пейзажът е съвсем различен от този в столицата. През Ярлово преминава река Палакария, която извира под витошкия връх Купена и по-късно се влива в Искър.

До селото се стига по път през планината, а самото място е далеч от шумния автомобилен трафик. От Железница до Ярлово маршрутът е около 20 километра, а природата около пътя е една от причините районът да се възприема като планинско убежище в близост до столицата.

Ярлово има и още едно важно предимство за семейства, които търсят постоянен дом, а не само вила. В селото работи Основно училище „Васил Левски“, което е защитено и средищно училище за района. То приема деца и от съседните села Поповяне и Ковачевци. Има и автобусна връзка със Самоков и София.

Златото е текло по Палакария

Най-силната легенда и историческа особеност на Ярлово е свързана с реката.

Местните хора наричат Палакария „Златоносната река“. Почти до началото на XX век тя е давала поминък на десетки ярловски фамилии, които промивали златоносен пясък. Заедно с добива на злато в района се развивал и рудодобивът, включително добивът на желязна руда.

Така реката се превръща в част от икономическия живот на селото. Не става дума за приказно богатство от самородни късове, а за традиционен добив чрез промиване на златоносни пясъци. Този поминък постепенно замира в началото на XX век, както намалява и значението на рудодобива. Хората се насочват към земеделие и животновъдство, а по-късно все повече ярловчани започват да търсят работа в Самоков и София.

Днес златото на Палакария е по-скоро част от паметта на селото. Но името „Златоносната река“ дава на Ярлово история, която трудно може да бъде измислена за нуждите на туристическа реклама.

Село, което е било изпепелено

Историята на Ярлово започва много преди съвременния му облик.

Първоначално селището се намирало в района на прохода Лисец. През 1792 г. обаче било опожарено. След пожара жителите се преместили и постепенно изградили днешното село. Така Ярлово буквално е възникнало отново след пепелищата.

Има данни за селището още от началото на османския период, а районът около него пази много по-стари следи.

На около 3 километра северно от днешния център, в местността Градище, се намират останките от ранновизантийско укрепление. Крепостта е разположена на възвишение с височина около 1282 метра, на десния бряг на Палакария, в подножието на Черната скала. Археологическите проучвания я определят като старо укрепено съоръжение, чиито останки са запазили спомена за обитаване на района векове преди съвременното село.

Това е едно от скритите чудеса на Ярлово – докато днес хората гледат на селото като на място за къща сред природата, в планината около него стоят следи от много по-стари времена.

Църкви, параклис и „Къщата с щъркелите“

Другият голям символ на Ярлово е храмът „Света Неделя“, издигнат в началото на XX век. Църковното наследство на селото обаче е по-богато – в околностите има следи и спомени за стари храмове, параклиси и оброчища.

На по-малко от два километра от центъра се намира параклисът „Св. Петка“, построен през 1993 г. Той е в гориста местност, край поток, а до него води автомобилен път. Мястото е сред популярните близки разходки за жителите и гостите на селото.

В самото Ярлово се намира и любопитната „Къща с щъркелите“, която има туристическа спалня. Тя е един от малките знаци, че селото отдавна има потенциал не само за местен живот, но и за планински туризъм.

Пътят към Черни връх започва оттук

Природата е може би най-силният коз на Ярлово.

Селото е изходен пункт за изкачване към Черни връх от юг. От него тръгват и маршрути през Верила, които продължават към Рила. Наоколо има гори, поляни, планински потоци и открити пространства с гледки към околните масиви.

Голяма част от землището е включена в природен парк „Витоша“. Недалеч е и курортната зона Ярема. Самоков и Боровец са на сравнително близко разстояние, а Белчинските бани също са в района. Това прави Ярлово интересно за хора, които искат едновременно планина, туризъм и достъп до туристически центрове.

Има и още една промяна. Около селото се развиват малки ферми и местни инициативи, а Ярлово постепенно се превръща в място за хора, които търсят по-бавен живот извън София, но не искат да се отказват напълно от близостта до столицата.

Къщите вече не са евтини

Имотният пазар показва най-интересната промяна.

Предлагането в Ярлово остава ограничено, но цените на хубавите имоти вече са далеч от представата за „евтина селска къща“. В актуални обяви се виждат предложения от 52 000 евро до 220 000 евро.

Една от най-достъпните оферти е за едноетажна селска къща с площ 96 кв. м, предлагана за 70 000 евро. На другия край на пазара е голям имот в подножието на Витоша – къща с 228 кв. м разгъната площ и двор от 950 кв. м, обявена за 220 000 евро. Офертата позиционира имота на около 1200 метра надморска височина.

Сред предложенията има и масивна двуетажна къща от 92 кв. м за 140 000 евро. Друг имот с 138 кв. м жилищна площ и двор от 557 кв. м се предлага за 124 995 евро, или около 906 евро за квадратен метър. Къщата е с южно изложение, на асфалтова улица, с налични партиди за ток и вода и гараж.

Това са офертни, а не реализирани продажни цени. Но те показват ясно как продавачите оценяват добрите имоти в селото.

Парцелите също поскъпват

Интересът не е само към готовите къщи.

Сред актуалните предложения има парцел за 51 460 евро, както и урегулиран парцел за 40 000 евро. Това е важно, защото показва интерес и към земя, върху която бъдещият собственик може да изгради собствена къща или друг подходящ имот според устройствените възможности на конкретния терен.

При един от големите терени се предлага площ от над 11 000 кв. м. Тук обаче купувачът трябва внимателно да провери статута, предназначението, достъпа и всички устройствени параметри, преди да прави изводи за потенциала му.

Именно малкото предлагане е един от факторите, които могат да поддържат цените на добрите имоти. Когато се появи къща с голям двор, асфалтов достъп, ток, вода и хубава гледка, тя вече се конкурира не само с други селски имоти, а с вилните зони около София.

Има ли вече имотен бум?

Засега по-точно е да се говори за силен интерес и високи офертни цени на добрите имоти, отколкото за доказан масов имотен бум.

Пазарът е малък. В момента публичните платформи показват само няколко къщи и парцели за продажба. Това означава, че няма достатъчно сделки, за да се изчисли надежден темп на поскъпване само за Ярлово.

Но има показателен сигнал. Обявата за къщата от 138 кв. м за 124 995 евро е била прегледана близо 4000 пъти според платформата, в която е публикувана. Това показва сериозно внимание към конкретен имот.

Така Ярлово постепенно се нарежда сред селата, които могат да се възползват от търсенето на къщи близо до София, но далеч от градския шум.

Новото богатство е тишината

Някога Ярлово е живяло от земята, животните, рудата и златоносния пясък на Палакария. След това хората са тръгнали към градовете и селото е започнало да се обезлюдява.

Днес историята може да се обърне.

Златото в реката отдавна не е поминък. Но планината, чистият въздух, високата надморска височина, близостта до София, туристическите маршрути и големите дворове се превръщат в нов тип богатство.

Точно затова Ярлово има шанс да стане един от интересните имотни козове край столицата. Не защото вече е превърнато в строителна площадка, а защото предлага нещо, което все по-трудно се намира около София – къща с двор, планина пред прозореца и река, която местните още наричат Златоносната.