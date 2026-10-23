Кризата с пастата! Ще поскъпнат ли спагетите у нас?

Пастата е сред храните, които изглеждат защитени от внезапни сътресения. Сухите спагети издържат дълго, магазините поддържат складови запаси, а производителите обикновено имат договори за доставка на суровини и транспорт. Но когато блокадата засегне едновременно пътищата, пристанищата и фабриките в сърцето на италианската пастена индустрия, дори този устойчив продукт се оказва уязвим.

През октомври протестите на италианските превозвачи срещу скъпото гориво и растящите разходи за живот нарушиха снабдяването в Южна Италия. На 20 октомври производителят Rummo съобщи, че е спрял работа заради изчерпани суровини, а La Molisana е намалила значително производството и е започнала да използва запасите си. Проблемите с доставките засегнаха и други сектори на хранителната промишленост, а в отделни райони на страната се появиха празни места по магазините.

Големият въпрос вече не е само кога камионите ще потеглят отново. Потребителите искат да знаят дали кризата ще се пренесе върху цените на рафтовете – и дали спагетите ще станат поредният продукт, за който домакинствата ще плащат повече.

Италия държи ключа към световния пазар

Значението на италианските фабрики далеч надхвърля националните граници. През 2025 г. страната е произвела около 4,2 млн. тона паста при световно производство от 17,3 млн. тона. Това означава приблизително 24% от глобалния обем. Италия е и най-големият износител в света, като делът ѝ достига близо половината от международната търговия с паста.

Често цитираното число от 70% се отнася до дела на Италия в стойността на производството на паста в Европейския съюз през 2023 г. По обем делът тогава е около 68%. Следователно Италия не произвежда 70% от цялата паста в света, но има водеща позиция в европейското производство и в глобалния износ.

Тази концентрация прави транспортната криза особено чувствителна. Италия не просто произвежда големи количества за вътрешния си пазар. Тя снабдява с паста десетки държави, включително основни европейски пазари като Германия и Франция. Значителна част от италианската продукция е предназначена за чужбина.

Когато доставките на суровини към фабриките се прекъснат, проблемът не остава в региона, където е възникнал. Ако производството се забави достатъчно дълго, износителите може да започнат да изпълняват поръчките със закъснение, а търговците да търсят алтернативни доставчици. Така локален транспортен конфликт може да се превърне в изпитание за цяла верига от производители, дистрибутори и супермаркети.

Скъпият дизел запали кризата

В основата на конфликта стои поскъпването на горивата, което увеличава разходите на транспортните компании. За превозвачите дизелът е един от основните оперативни разходи. Когато цената му се покачи рязко, а тарифите за превоз не компенсират напълно увеличението, маржовете на компаниите се свиват и част от тях започват да работят на границата на рентабилността.

Протестите в Южна Италия прераснаха в блокиране на пътища, магистрали и пристанищни възли. Това попречи на камионите да доставят пшеница, грис и други необходими суровини до предприятията. При производството на суха паста грисът от твърда пшеница е основна съставка, а без редовни доставки дори големите фабрики могат да изчерпят запасите си.

Случаят с Rummo показва колко бързо може да се стигне до спиране на производството. Предприятието остана без необходимите суровини, защото камионите и цистерните не пристигаха. La Molisana продължи работа, но при значително намален капацитет и с помощта на наличните складови запаси.

Парадоксът е, че кризата не започва от липса на пшеница в световен мащаб, а от невъзможността тя да стигне навреме до производствените линии. Това е съществена разлика: ако проблемът е в транспорта, производството може да се възстанови сравнително бързо след нормализиране на доставките. Ако блокадите продължат, обаче, загубеното време започва да се натрупва, а възстановяването на обичайните количества става по-трудно.

Ще поскъпнат ли спагетите в България?

Най-вероятният сценарий е първо да има локални затруднения и натиск върху цените на отделни марки, а не незабавен и еднакъв скок при всички видове паста.

Цената на опаковката в магазина не зависи единствено от транспортните разходи. В нея влизат стойността на пшеницата и гриса, енергията за производство, трудът, опаковките, складирането, международният превоз, търговските надценки и промоционалната политика на веригите. Дори при значително поскъпване на дизела транспортът е само един от компонентите на крайната цена.

За България има и допълнителен фактор: на пазара се предлагат както италиански марки, така и паста от други европейски производители и продукти, произведени на местно ниво. Това създава възможност за заместване, ако някои италиански доставки се забавят. Но не е пълна защита – ако италианските производители не успяват да изпълняват поръчките си, търсенето може да се пренасочи към конкурентите им и да натовари и техните производствени мощности.

Важен е и моментът на пренасяне на разходите. Стоките, които вече са в складовете на българските търговци, са купени при предишни условия. Затова дори доставчикът да отчита по-високи разходи днес, ефектът върху крайната цена може да се появи със закъснение – при следващите доставки и договарянето на нови цени.

Не е коректно да се твърди, че пастата у нас вече е поскъпнала заради италианската блокада, без да има конкретни данни за цените по марки и магазини. Засега има доказателства за производствени и логистични затруднения в Италия, но не и достатъчно основания да се прогнозира автоматично еднакво увеличение на всички продукти на българския пазар.

Прогнозата: От временен натиск до по-сериозен ценови шок

При краткотрайна криза, последвана от възстановяване на доставките, най-вероятно ще се стигне до наваксване на производството и изпълнение на натрупаните поръчки. В такъв случай ефектът върху цените в България може да бъде ограничен, особено при продуктите, за които търговците разполагат с достатъчни наличности.

Ако обаче блокадите се проточат и фабриките не успеят да възстановят нормалния си капацитет, рискът нараства. Тогава може да се стигне до по-дълги срокове за доставка, временен недостиг на определени марки и по-скъпи алтернативни доставки. При такъв сценарий отделни италиански продукти могат да поскъпнат, но размерът на увеличението ще зависи от договорите, запасите и политиката на вносителите и търговските вериги.

Като ориентир за икономическа прогноза може да се разглежда възможно увеличение от няколко процента при засегнатите марки, ако проблемите се задържат и по-високите разходи бъдат прехвърлени към купувачите.

Конкуренцията може да ограничи поскъпването

Когато един голям производствен център изпита затруднения, пазарът обикновено реагира по два начина: търговците използват наличностите си, а купувачите и дистрибуторите търсят заместители. В случая с пастата алтернативите са по-широки, отколкото при продукти, които се произвеждат само в няколко региона.

Това не означава, че конкурентите могат веднага да заместят целия италиански износ. Италия е не само най-големият производител, но и водещ доставчик за международните пазари. Освен това потребителите често предпочитат определени марки и форми на пастата, а големите търговски вериги работят с предварително договорени количества. Затова смяната на доставчик може да отнеме време.

Но конкуренцията е спирачка пред прекомерното поскъпване. Ако италианските марки станат осезаемо по-скъпи или се появят празни места по рафтовете, други производители могат да спечелят пазарен дял. Този натиск ограничава възможността всяко увеличение на транспортните разходи да бъде прехвърлено изцяло върху потребителите.

Евтината храна зависи от работещата логистика

Кризата с пастата показва колко уязвима може да бъде една глобална хранителна верига. Суровината може да е налична, фабриката да има капацитет, а магазинът – търсене, но ако транспортът спре, цялата система започва да губи ритъм.

За италианската индустрия залогът е особено голям. Производството на паста е експортен сектор с милиарди евро приходи и милиони тонове продукция, които трябва да достигнат до купувачите навреме. За България рискът е по-скоро в цените и наличностите на определени марки, отколкото в реална опасност от изчезване на пастата от магазините.