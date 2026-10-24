Кризата с пастата! Ще поскъпнат ли спагетите у нас?
Италия произвежда близо една четвърт от пастата в света и държи около 68% от производството в ЕС
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Италия произвежда близо една четвърт от пастата в света и държи около 68% от производството в ЕС
Стара Загора. Близо 1 милиард лева ще изгубят производителите и държавата от ниската изкупна цена на пшеницата. По-малко средства в хазната ще влязат...
Стара Загора. Близо 1 милиард лева ще изгубят производителите и държавата от ниската изкупна цена на пшеницата, каза за БНР Георги Кършибрадов, управи...