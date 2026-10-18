Село край София крие римско чудо и завод на световен гигант. Къщите стигат 590 000 евро

На около 12 километра от центъра на София има място, където историята на Римската империя се среща с модерното производство, а старите селски дворове съжителстват с нови къщи и складови бази. Мировяне не е просто точка в северозападната периферия на столицата. То е село с близо 1500 души по адресна регистрация, промишлен живот, антично наследство и имотен пазар, на който разликата между отделните оферти достига стотици хиляди евро.

Тук може да се търси парцел за бъдещ дом, да се купи стара къща с голям двор или да се инвестира в ново строителство. Има и друга причина Мировяне да заслужава внимание: селото не разчита единствено на близостта си до София. В землището му се намира късноантична вила, която някога е снабдявала Сердика със земеделска продукция и суровини. Днес районът има и съвсем различен производствен облик - с фабрика на международен концерн и логистични бази.

Имотният пазар - от стара къща до нов дом за половин милион евро

Мировяне предлага широк диапазон от възможности за купувачите, но и сериозни разлики в цените. Обявите не показват единен пазар, а няколко отделни сегмента - от ремонтирани стари жилища до нови самостоятелни къщи и големи парцели за инвестиционни проекти.

Една от офертите е за къща с площ 88 кв. м и двор от 730 кв. м, обявена за 148 000 евро. Имотът е описан като етаж от къща, преминал основен ремонт и предлаган с обзавеждане. За купувач, който предпочита готово жилище пред строителство от нулата, подобен тип имот може да бъде отправна точка за сравнение.

В другия край на ценовата скала е нова самостоятелна къща с разгъната застроена площ около 159 кв. м и двор от 936 кв. м. Обявената цена е 590 000 евро. Имотът е с тухлена конструкция, предвидено е газово отопление, а според обявата предстои въвеждане в експлоатация през 2026 г. Това е офертна цена за конкретен нов имот, а не средна стойност за селото.

Разликата между двете предложения показва колко важни са състоянието на сградата, размерът на двора, отоплението, качеството на изпълнение и документите за въвеждане в експлоатация. При покупка на нова къща бъдещият собственик трябва да провери не само обявените характеристики, но и строителните книжа, присъединяването към мрежите и реалния статус на обекта.

Парцели за къщи и по-големи инвестиционни проекти

Земята е другият сегмент, който заслужава внимание. В Мировяне се предлагат както регулирани парцели за жилищно строителство, така и по-големи терени, които могат да привлекат предприемачи.

Например урегулиран парцел от 1050 кв. м е обявен за 105 000 евро, или по 100 евро на квадратен метър. Според описанието теренът е равен и подходящ за изграждането на една или две еднофамилни къщи, а продавачът допуска и други инвестиционни варианти в зависимост от устройствените параметри.

Друга оферта е за урегулиран парцел от 2100 кв. м на цена 210 000 евро - отново по 100 евро на квадратен метър. В обявата се посочва възможност за комплекс от еднофамилни или редови къщи. Подобен терен би представлявал интерес за инвеститор, който планира не една самостоятелна постройка, а няколко жилища в общ проект.

Има и предложение за 2000 кв. м земя за 169 000 евро. Тук обаче съществената подробност е, че според обявата теренът не е регулиран и няма ток и вода. Затова цената от около 85 евро на квадратен метър не бива да се сравнява директно с тази на готов урегулиран парцел. Преди покупка трябва да се проверят устройственото предназначение, възможностите за застрояване и цената на необходимата инфраструктура.

Това е важната разлика между евтина земя и добра инвестиция. За купувача решаващи са не само площта и цената, а статутът на имота, достъпът до път, наличието на комуникации и възможността да се получи разрешение за строеж.

Мировяне - производствен център

Едно от предимствата на селото е, че в него има реална стопанска дейност. В Мировяне се намира производствената база на „Хенкел България“ - част от международния концерн Henkel, известен с продуктите си за строителството, лепилата и други индустриални и потребителски решения.

Още през 2006 г. беше обявена инвестиция за изграждането на завод в района на Мировяне на стойност 14 млн. евро. Тогава проектът беше представен като база за производство на строителни материали с планирани 60 нови работни места. Компанията пое и ангажимент за изграждане на канализационна инфраструктура във връзка с проекта. Тези данни са исторически и не трябва да се приемат като актуален брой на служителите или описание на днешния производствен капацитет.

В стопанския двор работят и логистични предприятия. Mirovyane Logistic Center предлага складови площи и услуги по обработка, товарене и съхранение на стоки. В района има и производство на пластмасови опаковки, както и други промишлени и складови дейности.

Това е различен икономически профил от този на селата, които разчитат предимно на къщи за уикенда. Производството и логистиката създават работни места и търсене на услуги, макар че сами по себе си не гарантират поскъпване на жилищата. За имотния пазар значение има и дали служителите на предприятията действително живеят в селото, дали там се установяват нови семейства и дали инфраструктурата позволява допълнително строителство.

Строителството се движи, но инфраструктурата остава решаваща

Мировяне е част от Столична община и район „Нови Искър“. До него има автобусни линии №25, №26 и №29, което осигурява обществен транспорт до столицата и околните населени места. Въпреки това времето за придвижване в час пик и удобството на връзките трябва да се преценят според конкретния адрес и ежедневните нужди на домакинството.

Публично достъпна справка, която проследява строителните документи в регистрите на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община, отчита за Мировяне 53 разрешения за строеж и 28 документа за въвеждане в експлоатация. В нея се открояват 34 проекта за еднофамилни и вилни сгради и 17 за производство и складове. Данните са от вторичен информационен сайт, който обработва публичните регистри, а не от самостоятелно официално обобщение на общината, затова трябва да се разглеждат като ориентир за активността, а не като пълна статистика за целия имотен пазар.

Има и конкретен инфраструктурен сигнал. През май 2026 г. Столичният общински съвет одобрява проект за подземно трасе на оптична инфраструктура на А1 в направлението Мировяне – Нови Искър – Доброславци – Житен. Това е стъпка към разширяване на комуникационната мрежа, но не бива да се бърка с цялостно обновяване на пътищата, водопровода или канализацията.

Преди да се купи парцел за нова къща, трябва да се провери и какво реално има на улицата: асфалтов достъп, улично осветление, водопровод, канализация или необходимост от изгребна яма. Наличието на електричество в района не означава автоматично, че конкретният имот е присъединен към мрежата.

Мировяне има потенциал да привлича хора, които искат да живеят в самостоятелна къща, без да напускат административните граници на столицата. За да се превърне този потенциал в устойчив имотен растеж, обаче, развитието на жилищата трябва да върви заедно с транспортната, водоснабдителната и социалната инфраструктура.

Римската тайна на Мировяне: Селото, което е хранило Сердика

Най-голямото историческо богатство на Мировяне се крие в античността. В землището на селото е проучвана късноантична вила, възникнала след 378 г. сл. Хр. - във време, когато Сердика е важен център в Римската империя.

Това не е била просто богата селска къща. Археологическите данни показват комплекс с жилищни и стопански сгради, който е изпълнявал производствена функция. Оттам са идвали земеделска продукция и суровини за Сердика и близките селища. Така районът на днешното Мировяне е бил част от икономическата система, която е поддържала живота в античния град.

Историята на комплекса е белязана и от драматични събития. След 395 г. той вероятно е бил опожарен при вражеско нападение. След 408 г. част от стопанството е оградена с масивна стена, а след нови поражения през V век обитаването му приключва.

Това е едно от истинските чудеса на Мировяне: под съвременния пейзаж на северозападната периферия на София лежи историята на производствен център, който е снабдявал един от значимите градове на Балканите. Вилата показва, че земите около столицата са имали стопанска стойност много преди появата на днешните заводи, складове и логистични бази.

Църква от XIX век, шопски Великден и стадионът на Димитър Пенев

Историята на Мировяне не свършва с Римската империя. В центъра на селото се намира православният храм „Света Троица“, построен през 1871 г. Църквата е част от духовната памет на местната общност и е свързана с традиционния събор на селото, който се отбелязва на Петдесетница - празника на Света Троица.

Друго живо наследство е читалището „Христо Ботев“. Идеята за създаването му се появява през 1913 г., когато местни младежи подготвят и представят пиесата „Руска“ от Иван Вазов. Първоначалният план е прекъснат от войната, но през октомври 1919 г. читалището е учредено от група жители на селото.

Мировяне пази и обичая „На Великден при шопите“ - празник на мегдана на втория ден на Великден, организиран от читалището. На 2 май местните жители традиционно правят курбан за здраве и берекет. Тези празници са не просто фолклорен декор, а част от общностния живот на селото.

Сред разпознаваемите символи е и стадион „Димитър Пенев“, носещ името на футболната легенда, родом от Мировяне. Така селото свързва своята идентичност не само с античната история и църковната традиция, но и с българския спорт.

Чудесата на Мировяне са повече от една история

Мировяне има няколко лица. Античната вила разказва за времето, когато местните земи са снабдявали Сердика. Храмът „Света Троица“ и читалището пазят духовната и културната памет на селото. Традициите на Великден и Петдесетница продължават да събират хората на мегдана, а стадионът, носещ името на Димитър Пенев, напомня за връзката на селото с българския футбол.

Днес към тези истории се добавя и нова — за място, в което промишлеността и логистиката съжителстват с къщите и дворовете, а имотният пазар предлага както сравнително достъпни за столичната периферия жилища, така и скъпи нови домове.

Мировяне не е автоматично следващата имотна звезда на София. Но има предпоставки да привлече повече внимание: близостта до столицата, стопанската активност, строителните проекти и собствената му история. Истинският тест ще бъде дали инфраструктурата ще успее да настигне интереса и дали офертните цени ще се превърнат в реални сделки.

Защото най-голямото богатство на едно село не е само земята, върху която може да се строи. То е способността му да съчетае миналото с новия живот - без да изгуби характера си по пътя към града.