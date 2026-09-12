Мировяне тъжи! Димитър Пенев взе историческо решение
От какво се отказа легендарният треньор
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От какво се отказа легендарният треньор
Работим за бебе с приятелката ми, когато се видим, но това е Божа работа. Това призна поп певецът Миро пред Нова ТВ. Той подчерта, че има сериозна връ...
Овчар и атлет ветеран са "стопани" на съоръжението Старшията взе парите и бяга, топят го мировянци На 12 юли легендата на българския футбол Димитър...