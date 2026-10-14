Легендарен завод позлати родно градче, навлиза и в Румъния

Българският производител на керамични плочки Izida Ceramica превръща Елин Пелин в един от най-динамичните индустриални центрове в страната. Компанията обяви нова инвестиция от над 20 млн. евро за разширяване и технологично обновяване на завода си край София. Проектът ще увеличи годишния производствен капацитет от 6,5 млн. кв. м през 2025 г. до приблизително 11 млн. кв. м.

Това е поредната стъпка в стремителното възраждане на най-стария производител на керамични плочки в България, основан още през 1894 г.. След модернизацията през последните години компанията вече е разпозната като един от най-бързо растящите играчи в региона. Международното признание идва и от ACIMAC, която отличава основателя Спас Шопов с наградата „Ceramics Personality of the Year for Europe“ на TECNA 2026 .

Технологичен скок: широкоформатни плочки и най-модерната линия CONTINUA+

Инвестицията позволява на Izida Ceramica да навлезе в сегмента на широкоформатните керамични плочки - категория, която е сред най-търсените в модерното строителство. За целта компанията придобива новата производствена линия CONTINUA+, доставена от италианския технологичен лидер SACMI.

Новата линия дава възможност за производство на плочки с размери 120×120 см и 120×180 см, както и за разширяване на гамата от продукти с висок клас покрития .

Това поставя Izida Ceramica в групата на производителите, които работят с най-напредналите технологии в Европа - факт, който допълнително укрепва позициите ѝ на международните пазари.

Румъния: пазар, който расте въпреки кризата

Разширяването на производството идва на фона на силното присъствие на компанията в Румъния - един от най-динамичните пазари в Централна и Източна Европа.

По данни на производителя продажбите в северната ни съседка са се удвоили, въпреки че местният пазар на керамични плочки се е свил с над 20% през първата половина на 2026 г. .

Ръстът се дължи на:

продажбите през големите вериги за строителни материали,

проектите в жилищното строителство,

разширяването на дистрибуторската мрежа.

Според румънската национална статистика потреблението на керамични плочки през 2025 г. е надхвърлило 300 млн. евро, като около 85% от търсенето се покрива от внос - огромна възможност за българския производител.

„Удвояването на продажбите на пазар, който се е свил с над 20%, потвърждава, че бизнес моделът на компанията е подходящ за нашите партньори“, коментира ръководителят на румънското подразделение Каталин Ротару .

Логистичен център в Букурещ

Компанията планира през 2027 г. да открие логистичен център в района на Букурещ, който ще улесни доставките, ще подобри наличността на продуктите и ще позволи по-бързо обслужване на местните клиенти. Това е ключов ход за пазар, който се развива с изключителна скорост и е силно зависим от навременни доставки.

Елин Пелин – индустриалното сърце на регионалната експанзия

Производствената база в Елин Пелин е основата на регионалната експанзия на Izida Ceramica. Близостта до Румъния позволява по-кратки срокове за доставка в сравнение с производствени центрове, разположени по-далеч.

Компанията поддържа складови наличности от над 2 млн. кв. м плочки, а повече от 65% от продукцията се реализира на чуждестранни пазари .

История, която продължава да се пише

Izida Ceramica е не просто производител - тя е част от индустриалната памет на България. През дългогодишната си история компанията е доставяла настилки за центъра на София и за катедралата „Св. Александър Невски“ .

Днес тя се превръща в регионален лидер, който модернизира производството си, разширява присъствието си в Европа и превръща Елин Пелин в град, който буквално „позлатява“ с нови инвестиции, технологии и работни места.