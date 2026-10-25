Новото злато е червено. Светът полудя по този метал

През 2026 г. традиционното сигурно убежище за инвеститорите – златото – изгуби от блясъка си, за да отстъпи място на индустриалната мед. С над 30% ръст за последните 12 месеца, червеният метал се превърна в най-търсената суровина на планетата, достигайки рекордни нива от близо 14 800 долара за тон на борсата LME.

Причината за този бум не е просто търговска спекулация, а въпрос на геополитика и национална сигурност. Както посочва Тейлър Мелвин (главен изпълнителен директор на Ivanhoe Electric), медта вече е „стратегическа суровина във всеки смисъл на думата“. Търсенето от страна на технологичните гиганти за изграждане на AI инфраструктура и от държавите за отбранителни цели е практически непреклонено – покупките продължават независимо от цената.

Ефектът на американските мита и отражението у нас

Планираните 15-процентови американски мита от 2027 г. предизвикаха пренасочване на световните запаси към складове в САЩ. Това остави европейския пазар с остър дефицит. Като пряк резултат, най-големият европейски производител Aurubis, който притежава един от най-големите си заводи в България, бе принуден да повиши премиите за доставки с 10%.

Бъдещето: Балон или траен недостиг?

Мненията на финансовите институции са разделени. От Macquarie предупреждават, че пазарът се откъсва от реалността и предричат бъдещ излишък. От BMO и Deutsche Bank обаче смятат, че сме свидетели на фундаментален дефицит. Според най-мрачните прогнози на Deutsche Bank, ако САЩ и Китай монополизират над 70% от световния ресурс, цената може да достигне невижданите 22 050 долара за тон до 2028 г.

Едно е сигурно – докато инвеститорите тепърва преоценяват акциите на минните гиганти, медта категорично доказа, че в новата дигитална и военна реалност тя е новият владетел на суровинните пазари.