Големият парадокс! Най-щастливата нация се оказа с най-много безработни

Обявиха държавата в ЕС, в която има най-висок дял на безработни. Това е Финландия, страната, която оглавява класацията на най-щастливи нации, но в същото време, точно там, равнището на безработица е най-високото в Европейския съюз – 10,4% и то през летните месеци.

Това показват данните на Eurostat.

Второ и трето място заемат Испания (10,3%) и Швеция (8,7%), които също запазват позициите си по отношение на безработицата в ЕС от предишното тримесечие.

Най-ниската безработица в ЕС е регистрирана в Чехия (2,8%).

Средното ниво на безработица в ЕС през септември е било 6,2%, според доклада на Евростат. Данните обаче опровергават летните прогнози за масова безработица на фона на енергиен шок от военния конфликт между САЩ и Иран.

Според телевизията Yle, Финландия е лидер по ниво на безработица в ЕС още от ноември миналата година и то е заради продължителна рецесия и преструктуриране на пазара.

Финландските медии дават обяснение и на големия парадокс – щастливи, но безработни. Ключът се крие в това какво точно означава щастие, според международните критерии и как функционира финландската социална система.

В тези изследвания щастието се измерва с жизненото удовлетворение, липсата на стрес и сигурността. Финландците имат изключително високо доверие в своите институции, полиция и съдебна система. Хората знаят, че ако утре загубят работата си, няма да останат на улицата и няма да гладуват. Точно това спокойствие ги прави щастливи.

Финландия има една от най-силните и всеобхватни социални системи в света.

Безработните получават солидна финансова подкрепа от държавната агенция Kela, като обезщетението е обвързано с предишния му доход.

Също така държавата покрива голяма част от наема на жилището и осигурява напълно безплатно и качествено здравеопазване и образование.

И тъй като държавната защитна мрежа е изключително силна, хората не са принудени от глад да приемат нископлатена или неподходяща работа на всяка цена. Те имат лукса да изчакат, да се преквалифицират или да търсят позиция, която наистина отговаря на уменията им.