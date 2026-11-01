Всичко по темата Финландия

Големият парадокс! Най-щастливата нация се оказа с най-много безработни
Нямат работа, но нямат и стрес, защото имат най-солидната социална система. Скандинавската
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Нямат работа, но нямат и стрес, защото имат най-солидната социална система. Скандинавската
Русия губи повече войници, отколкото успява да набира, а финландският президент прогнозира нова моби...
Даже му препоръча любимата си