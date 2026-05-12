Европейски президент прати журналист в сауна

Финландският президент Александър Стуб призова журналист да отиде в сауната след въпрос относно възможното прехвърляне на американски войски.

Това се случи по време на интервю за EUObserver.

Финландският подход е да запазиш хладнокръвие и спокойствие. Препоръчвам на всички да отидат в сауната и спокойно да размишляват върху случващото се около нас, каза Стуб, отговаряйки на въпрос къде могат да бъдат разположени американски войски от Германия.

Журналистът възрази, като обърна внимание на факта, че не всички европейски страни имат сауни.

В отговор Стуб му препоръчва позната сауна, която се намира по пътя от международното летище към центъра на Прага.

Малко по-рано, финландските медии цитираха негови думи, че за Европа е дошло времето да започне диалог с Русия.

В интервю за италианския вестник „Corriere della Sera“ финландският президент заяви, че ако политиката на САЩ по отношение на Украйна не съответства на европейските интереси, Европа трябва да установи пряк контакт с Русия.

Според него Германия, Франция, Италия, Великобритания и Полша трябва да се координират добре със скандинавските и балтийските държави, които се намират на „предната линия на сигурността“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com