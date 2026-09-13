Европейски президент прати журналист в сауна
Даже му препоръча любимата си
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Даже му препоръча любимата си
Социалните бани - здравето като културно място за срещи
Специалистите планират да представят работата си на Американския конгрес по физиология
Ще има ли рекордни температури
Причина-Въздействието на климата
В страната на най-щастливите хора има повече сауни, отколкото автомобили
Питайте американците защо приемат този факт, каза бившият шеф на АЕЦ "Козлодуй"
Изпотяването намалява при изгаряния, включително слънчево, присаждане на кожа, атопичен дерматит
Постижението вече е одобрено от Гинес
Парата помага за намаляване на кръвното, установиха учени
Пожар избухна в хотел "Бахами" в Слънчев бряг вчера. Пламъците тръгнали от сауната, обхванали коридора, входните врати и плъзнали към по-високите етаж...
Благоевград. Голям пожар тръгна от сауна и вилня в хижа „Гоце Делчев" в Пирин планина. Тя се намира до долна станция на лифта. Сигнал за бедствието в...