Опасно високи нива на р. Искър
Жена се спаси на косъм от голяма трагедия
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Жена се спаси на косъм от голяма трагедия
Нека софиянци бъдат спокойни, защото няма никакви опасения и притеснения за замърсяването на водата на р.Искър. Това каза министърът на околната среда...
Жителите на врачанското село Боденец са евакуирани заради прелелите води на река Искър, предава "Фокус". Заради обилния дъжд в населеното място подпор...
Плевен. Труп изплува пред очите на ужасени рибари в река Искър. Той бе открит в месността Тулевото близо до с. Глава. Риболовци забелязали тяло на...