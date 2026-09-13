Всичко за Река Искър

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Искър преля, евакуираха село

Искър преля, евакуираха село

Жителите на врачанското село Боденец са евакуирани заради прелелите води на река Искър, предава "Фокус". Заради обилния дъжд в населеното място подпор...

24 май | 22:35
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Труп изплува в Искър

Труп изплува в Искър

Плевен. Труп изплува пред очите на ужасени рибари в река Искър. Той бе открит в месността Тулевото близо до с. Глава. Риболовци забелязали тяло на...

25 юни | 17:17
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