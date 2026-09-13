Сарафов разкри големи промени. Нов закон
За да има качествено правосъдие безспорно трябва да има и качествени експертизи, категоричен е обвинител № 1
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За да има качествено правосъдие безспорно трябва да има и качествени експертизи, категоричен е обвинител № 1
Обсъжда се пакет от промени в НПК, Закона за съдебната власт и Наредбата за вещите лица
Очаквайте подробности!
Точката влезе като втора от дневния ред, което означава, че вещите лица трябва да дойдат
Част от вещите лица, работили за Конституционния съд, имат готовност да се явят в парламента
Промените са направени след задълбочен преглед
Починала лекарка от Добрич е в списъка на правосъдното министерство
София. За създаване на независим институт на вещите лица се обявиха магистрати у нас. Те настояват съставът на вещите лица да бъде определян от самата...
Чавдар Стоянов, главен асистент, д-р по наказателно право Наскоро медиите разкриха как вещи лица заплашват да блокират стотици предстоящи, знакови...
Чавдар Стоянов, главен асистент, д-р по наказателно право Наскоро медиите разкриха как вещи лица заплашват да блокират стотици предстоящи знакови дел...