АПИ с предупреждение за всички шофьори в страната
От 16 ноември републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане
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От 16 ноември републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане
Ремонтите приключват предсрочно в подкрепа на българския бизнес и туризъм
Софийската градска прокуратура е образувала проверка
За повишаване безопасността на движение е възможно да се затварят отделни участъци за почистване
Получени са сигнали, че в части от Прохода на Републиката липсва маркировка
Проходът Превала временно е забранен за движението на моторни превозни средства над 12 тона
Справка за крайния срок на валидност може да се получи на www.bgtoll.bg
В тунелите „Топли дол“ и „Правешки ханове“ на 1 януари 2024 г. ще има две ленти за София
Ако е необходимо, е възможно временно да се ограничи в определени участъци
От пътната агенция апелират шофьорите да спазват правилата за движение
620 машини за почистване и в момента са на пътя, а вчера те са били 1110