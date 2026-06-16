Спират тежките камиони в пиковите часове

Изключително професионално планиране и грижа за спокойствието на българските граждани демонстрира ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“. Всички ремонтни дейности, които в момента се извършват по двете основни пътни артерии в страната – автомагистрала „Тракия“ и автомагистрала „Хемус“, ще приключат окончателно до края на месец юни. Благодарение на тази бърза реакция, пътуването на хилядите летовници към родното Черноморие през настъпващия летен сезон ще бъде по-безопасно, удобно и напълно спокойно. Добрата новина беше съобщена лично от инж. Александър Тодоров, председател на Управителния съвет на АПИ, по време на важна работна среща с водещи представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес в България.

В ползотворния диалог се включи и Людмила Елкова, член на Управителния съвет на АПИ. От страна на туристическия сектор присъстваха доказани авторитети, сред които Мартин Захариев от Националния борд по туризъм, Атанас Димитров от Българската хотелска и ресторантьорска асоциация, Ива Гацева от Българската хотелска асоциация, Ричард Алибегов от Българската асоциация на заведенията и Емил Коларов от Сдружение на заведенията в България.

Пълна забрана за ремонтни дейности през юли и август

Ръководството на пътната агенция показа отлично разбиране за нуждите на икономиката, подчертавайки, че летният сезон е от критично значение за целия туристически сектор. От ведомството увериха, че водещ приоритет е избягването на всякакви излишни неудобства както за гражданите, така и за бизнеса. Сегашните строителни обекти са продиктувани единствено от спешната нужда да се гарантира сигурността на пътуващите. Истинският повод за похвала обаче е категоричното решение на АПИ през месеците юли и август по автомагистралите да няма никакви ремонти. През този пиков период, когато учениците са във ваканция, работещите излизат в годишен отпуск и трафикът към черноморските и планинските курорти се увеличава драстично, движението ще се осъществява без административни пречки.

Специална организация спира тежките камиони в пиковите часове

За да се гарантира максималното улеснение на трафика по автомагистрала „Тракия“, от пътната агенция въвеждат изключително гъвкава и работеща организация на движението. Всеки петък от шестнадесет до двадесет и три часа, както и в неделите от петнадесет часа и тридесет минути до двадесет и две часа, в участъците с активни ремонти ще се спира придвижването на тежкотоварни камиони с маса над дванадесет тона. Този голям трафик ще бъде пренасочван по Подбалканския път, което ще освободи трасето за леките автомобили и ще предотврати образуването на километрични тапи.

В момента усилията на строителните екипи са концентрирани в обновяването на участъци в недобро състояние на автомагистрала „Тракия“ в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол. Успоредно с това по автомагистрала „Хемус“ се извършва пълно обновяване на асфалтовата настилка на деветкилометров участък в платното в посока Варна на територията на Софийска област, което ще осигури перфектно качество на пътя за началото на голямото лятно пътуване.



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