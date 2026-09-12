Бившият на Хейдън Панетиър проговори след смъртта й
Стана ясно, че той е бил с нея в последните мигове от живота й
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Стана ясно, че той е бил с нея в последните мигове от живота й
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