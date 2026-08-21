Бившият на Хейдън Панетиър проговори след смъртта й

Бившият на Хейдън Панетиър направи първи коментар след смъртта на актрисата. Стана ясно, че Брайън Хикерсън е бил с нея в последните мигове от живота й.

Чрез изявление от своя говорител, Хикерсън подчерта, че трагичното събитие все още е обект на официално разследване и че е от изключителна важност то да продължи необезпокоявано. Той акцентира върху факта, че според първоначалните данни от полицията няма открити признаци на „нечестна игра“ или престъпление. Хикерсън допълни, че „от уважение към близките на Хейдън и продължаващото разследване“ се въздържа от последващи коментари на този етап.

Изявлението му идва на фона на публикуваните полицейски подробности, според които Хикерсън е спял в съседната стая на апартамента, когато брат му Зак е открил актрисата в безсъзнание. След пристигането на спешните екипи той е предал на органите на реда и торба с лекарствата, които тя е приемала преди смъртта си.

Коментарът му се опитва да тушира напрежението, породено от събралите се срещу него съмнения, включително и от страна на майката на Панетиър и нейни бивши колеги като Гриф Фърст, които публично изразиха негативното си отношение към присъствието му в живота ѝ.