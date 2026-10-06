Румъния с четвърти опит за премиер. Никушор Дан посочи дипломат

Румънският президент Никушор Дан номинира дипломата и бивш журналист Лука Никулеску за министър-председател след нов кръг консултации с парламентарните партии в двореца Котрочени. Това е четвъртият опит за съставяне на правителство след свалянето на кабинета на Илие Боложан с вот на недоверие на 5 май.

Никулеску разполага с 10 дни, за да представи пред парламента състав на кабинет и управленска програма. Предишните три опита приключиха без правителство - двама кандидати не получиха необходимата подкрепа, а един върна мандата.

Президентът търси човек, който може да събере мнозинство

Никушор Дан обясни избора си с дипломатическия опит на Никулеску и работата му с държавните институции през последните години. От септември 2022 г. той е национален координатор на процеса за присъединяване на Румъния към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

„През последните четири години той се занимаваше с този процес и в това си качество работеше с институциите на Румъния“, заяви президентът. По думите му Никулеску е човекът с най-големи шансове да изгради необходимото парламентарно мнозинство.

Дан подчерта, че страната се нуждае възможно най-скоро от редовно правителство, включително заради необходимостта да бъде подготвен и приет бюджетът за следващата година.

Свобода за политически или експертен кабинет

Президентът е получил уверение, че евентуално правителство на Никулеску ще запази прозападния курс на Румъния, ще спазва финансовите цели и международните ангажименти на страната.

Номинираният премиер ще има свободата сам да реши дали да предложи политически кабинет или правителство с преобладаващо експертен характер.

„Благодаря за доверието. Приемам тази отговорност с пълното съзнание за трудността на момента. Първата ми мисия ще бъде изграждането на мнозинство, което да гласува правителството“, заяви Никулеску.

Той обеща реалистична управленска програма и предупреди, че няма да дава неизпълними обещания. „Не мога да обещая чудеса, мога да обещая сериозност, отговорност, спазване на ангажиментите, ускоряване на реформите“, каза кандидатът за премиер.

От журналистиката до дипломацията

Лука Никулеску е едно от разпознаваемите имена в румънската дипломация. Преди да влезе във външната служба, той има дългогодишна кариера като журналист, специализиран във външната политика.

През 2016 г. преминава към дипломацията и става посланик на Румъния във Франция, а впоследствие представлява страната и в Монако и Андора. От 2022 г. е държавен секретар в Министерството на външните работи и координира усилията за присъединяване към ОИСР.

Сега пред него стои далеч по-трудна политическа задача - да намери формула за мнозинство в силно фрагментиран парламент и да сложи край на продължаващата от май правителствена криза. Ако успее, парламентът трябва да одобри както състава на кабинета, така и програмата му за управление.