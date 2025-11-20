Екоминистърът: Не дъждът, а бетонът удави Елените!

Бедствената ситуация в курорта „Елените“ бе определена като апокалипсис, но причините, според екоминистъра Манол Генов, са далеч отвъд обилния дъжд. В интервю за БНТ той заяви, че човешкият фактор стои в основата на катастрофалните последици. Интензивните валежи само са разкрили мащаба на допуснати през годините компромиси по Черноморието.

Човешки грешки, незаконно строителство и „бели петна“

Генов подчерта, че по нареждане на МОСВ са извършени множество проверки и по думите му инспекторите са се сблъскали с сериозни разминавания. Оказало се, че в кадастъра липсват водни обекти и има цели „бели петна“. Той обяви категорично, че речно корито може да се покрие за защита, но не и да се застрои. Опитите да се „променя“ природата чрез строителен натиск водят до точно такива бедствия.

Печалбата за сметка на сигурността

Министърът посочи, че най-критично е положението в големите урбанизирани райони - Слънчев бряг, Свети Влас, „Елените“ и Царево. Според него стремежът към печалба, когато изпреварва здравия разум и правилата за безопасност, директно застрашава човешки животи и трябва да бъде овладян навреме. Природата е силна, но човешката алчност прави щетите неизбежни.

Инвестиции, ВиК проблеми и политически послания

Генов заяви, че Националният борд по водите заседава на всеки две седмици, но решаването на проблемите с водоснабдяването изисква време и значителни инвестиции в подмяна на амортизираната ВиК мрежа. Той даде пример с Плевен, където били приложени адекватни мерки, а валежите също помогнали за облекчаване на кризата. В края на изявлението си министърът коментира и Бюджет 2026, като подчерта, че това е „единственият възможен вариант“ пред управляващото мнозинство.

