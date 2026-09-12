Митовете паднаха! Министър със зловещи разкрития за петроханското НПО
Рейнджърът Ивайло Иванов. Влизал въоръжен в министерство
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Рейнджърът Ивайло Иванов. Влизал въоръжен в министерство
Предизвикателствата пред агробизнеса за 2026 г.
Манол Генов посочва човешки грешки и компромиси като основен виновник за бедствието
Какво сочи последната проверка
Рискът Слънчев бряг да бъде наводнен идва от коритото на река Хаджийска
Няма разрешения за застрояването
Нито една от тези постройки няма Акт 16
Министърът дал срок за проверката до днес
Звярът все още тормози властта и местните хора
Писмото на Пеевски не е ултиматум, а подкана да си свършим работата, каза Манол Генов
Планират се законодателни промени, свързани с ВиК проекти
Националният борд по водите ще съсредоточи правомощия и отговорности
Говори Манол Генов
Министърът коментира и нашумялата тема за предполагаемо свободно движещ се леопард в района на Силистра
5000 сигнала внесени за незаконни сметища
Манол Генов разкри последствията от продуктовата такса
Зевзеци предлагат целият парк над Шумен да се прекръсти на Църна маца
Наредбата за определяне на продуктовите такси е от 2008 г.
Горемият проблем е течът във ВИК мрежите
Манол Генов обяви, че няма записи за движението на отпадъците