Нови разкрития за "Елените". Министър изумен

"Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) не е търсена за съгласуване на предложения за застрояване в курорта "Елените". Това заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов на брифинг пред журналисти, посветен на наводненията в "Елените" и по Черноморието.

По думите му няма документални следи за това, а има извършени проверки по сигнал и са докладвани както на РДНСК-Бургас, така и на прокуратурата.

Министърът недоумява кой е разрешил и кога е покрита горната част на река Дращела. МОСВ ще проверява и как се е случило това на мястото на покритата река.

"Река Дращела и целия този район до Несебър и Равда е отбелязан като високорисков в плановете за управление на риска от наводнения. Всеки, който подаде инвестиционно намерение, Байсеновата дирекция трябва да даде становище. Тези критични точки отдавна ги имаме и благодарение на актуализирането на плановете - тази зона около "Елените" е била определена като висок риск от наводнения", подчерта екоминистърът.

Манол Генов е озадачен това, че за толкова голям период от време и преписки в местност "Козлука" до курорта "Елените", няма нито един документ, минал за оценка за въздействие или по-ниско ниво на екологична оценка.

Генов бе категоричен, че там, където има пропуски, нищо няма да бъде спестено. През 2015 г. в МОСВ има сигнал от гражданин за застрояване на реката в курорта "Елените", като сигналът е изпратен на басейнова дирекция.

В резултат на проверката дирекцията е установила, че не се извършват дейности и не е констатирано, че коритото на реката, която преминава през територията на ваканционния комплекс, да е била покрита. Реката частично е било покрита преди 1998 г. в периода 2006-2007 г. е извършено покриването на долната част на устието на реката.

"Изводът е, че реката е била застроена преди 1998 г. Басейнова дирекция обаче е установила свършеното строителство и е уведомила прокуратурата", обясни министърът.

Генов добави, че от 2011 г. е въведено изискването РИОСВ да изисква становище от директора на съответната басейнова дирекция за подобен тип инвестиционни намерения, каквито са тези в "Елените".

От януари 2025 г. досега са идентифицирали 507 рискови участъци от наводнения, но грижата за водните обекти е вменена на областните управители и в урбанизирани територии - на кметове на общини, отчете Манол Генов.

Генов обясни, че в последно време в обществото се появява едно усещане за липса на справедливост и безнаказаност.

"Безхаберието отне живота на четирима души в "Елените" и днес работим с една цел - да върнем държавността и справедливостта там, където им е мястото. Изпраните са експерти от МОСВ, Черноморска басейнова дирекция и РИОСВ-Бургас за проверка на наводнените терени и доколко превенцията и разрушените обекти са издържани и какви са те", уточни министърът. Генов увери, че МОСВ работи в синхрон с МРРБ да се види къде и каква налична документация има.

Множество подробно устройствени планове не са съгласувани с басейновите дирекции

По отношение на проверките в РИОСВ-Бургас в архива на Дирекция "Превантивна дейност" има подавани процедури по Закона за опазване на околната среда и закона за биологичното разнообразие.

В общо 11 преписки е записано да не се извършва оценка за въздействие върху околната среда.

МОСВ ще провери цялата документация и са предприели действия по проверки, които да извадят истината докрай.

Системни пропуски и корупционни практики са позволили незаконно строителство без Акт 16

До момента е констатирано, че в РИОСВ-Бургас са постъпили 13 инвестиционни предложения и са извън коритото на реката и няма установени съгласувани предложения, касаещи покриването на коритото на реката.

Манол Генов заяви, че ще наблегне и на законодателните наредби затова как се правят мостове и как се правят хидравлични модели.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com