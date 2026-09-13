Нови разкрития за "Елените". Министър изумен
Няма разрешения за застрояването
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Няма разрешения за застрояването
Рязък скок на разрешителните за строежи в 4 града
Чакане, куп разрешителни, дават се пари навсякъде. оплакват се от бюрокрацията граждани
Πpи издaдeнитe paзpeшитeлни зa cтpoeж нa aдминиcтpaтивни cгpaди ce нaблюдaвa pъcт
Поднебесната империя отмени разрешителните за покоряване на върха
През интернет ще се издават в скоро време разрешителните за строеж на сгради
Европейските граждани няма да могат свободно да работят във Великобритания след излизането на страната от ЕС. Това заявиха и двете дами, които се боря...
Таксиметрови шофьори от страната готвят протест. Това съобщи пред БНР Спас Атанасов от „Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи" и уто...
Падат разрешителните за превоз на товари до и през Сърбия. Това беше договорено на заседанията на Смесената българо-сръбска комисия по международен ав...
София. Прокуратурата ще оповести в сряда резултатите от проверката за спазването и прилагането на Закона за оръжията, боеприпасите и взривните вещес...
Намаляват такси и за технически прегледи и шофьорски изпити
София. 20 отказа за издаване на специални разузнавателни средства е направил Софийският градски съд през миналата година. Това става ясно от годишния...
София. Мобилен телефон ще различава бракониерите като хваща ловците с изтекли разрешителни. Това ще стане възможно след въвеждането на единен документ...
Хасково. 2-3 километра опашка от камиони се натрупа на ГКПП „Капитан Андреево" до обяд днес. Възможно е обаче до края на деня върволицата да набъбне,...
Срокът на разрешението за извършване на таксиметров превоз, което се дава от кметовете на общините на превозвачите, да се увеличи на 3 години. Това е...
Регистрация на сграда в Добрич става с 4 документа, а във Варна - с 18