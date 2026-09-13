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Таксиджии готвят протест

Таксиджии готвят протест

Таксиметрови шофьори от страната готвят протест. Това съобщи пред БНР Спас Атанасов от „Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи" и уто...

17 ноември | 16:00
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