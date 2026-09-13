Всичко за Застрояване

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Нов протест в "Младост"

Нов протест в "Младост"

През последните няколко години сме спрели поне 7-8 строежа в междублокови пространства. Всеки конкретен случай ще бъде разгледан индивидуално. Това ще...

16 август | 10:15
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Застрояват Жеравна

Застрояват Жеравна

Скоро Жеравна няма да е архитектурен резерват. Местни жители алармираха, че искат да застроятнеговия вход, съобщава Нова тв. По сега действащия подро...

30 май | 9:55
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