Голям риск за София! Предупреждение от главния архитект
Богдана Панайотова призна, че столицата не е хармонична и настоя за спешна ревизия на Общия устройствен план
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Богдана Панайотова призна, че столицата не е хармонична и настоя за спешна ревизия на Общия устройствен план
Няма разрешения за застрояването
Спират застрояването
Лидерът на БСП-София подкрепи гражданското недоволство срещу поредния опит за застрояване на междублоково пространство
Аз по принцип съм горичка, ама днеска какво ми става
През последните няколко години сме спрели поне 7-8 строежа в междублокови пространства. Всеки конкретен случай ще бъде разгледан индивидуално. Това ще...
Ще бъдат предприети всички законосъобразни действия, така че плажът Карадере да не бъде застроен. Това заяви късно във вторник министърът на регионалн...
85% от българите се съгласяват, че са нужни различни специални мерки, които да гарантират запазването на останалите незастроени места по Черноморието....
Столичният кмет Йорданка Фандъкова започва спешна проверка на районни кметове заради съмнения за продан на зелени площи за застрояване. Сигналът за т...
Скоро Жеравна няма да е архитектурен резерват. Местни жители алармираха, че искат да застроятнеговия вход, съобщава Нова тв. По сега действащия подро...
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева заяви в ефира на Нова телевизия, че "днес ще бъде издадена принудителна административна мярка...
Комплекси край курорта скоро ще имат добра инфраструктура С приемането на Общ устройствен план решаваме проблема за 30 г. напред, казва Георги Иконом...
Варненският административен съд образува дело срещу решението на Общински съвет-Бяла, с което е одобрен подробният устройствен план (ПУП) за регулация...
София. Административният софисйки съд днес разглежда на второ заседание делото на граждани от инициативата „Да спасим Карадере", които са против застр...
София. Министър Светлана Жекова забрани строителните и монтажни работи по осъществяването на инвестиционни предложения в района на къмпинг Корал, пред...
Онези с бетона, а не ние, съсипаха плажовете, контрират хипарите Оазис или клоака са къмпингите по морето? Такъв спор се заформи между кметове, хотел...
Варна. "Над 50% от къщите в пострадалия от наводнението варненски квартал "Аспарухово" са незаконни", заяви главният архитект на Варна Виктор Бузов пр...
Бургас. В Община Бургас започва общественото обсъждане на проекта за създаване на Национален парк "Българско Черноморие", предаде БНР. Миналата годин...
Банско. Общинският съвет в Банско ще обсъжда важни въпроси на сесията си в четвъртък, 19 юни. Редовното заседание на местния парламент ще се проведе в...
Варна. Концесионер или наемател на любимия на варненци плаж Кабакум загради част от плажната ивица и спря свободния достъп до пясъка, морето и местнит...