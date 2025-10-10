Голям риск за София! Предупреждение от главния архитект

Главният архитект на София Богдана Панайотова направи откровено признание в ефира на БНТ, че столицата страда от липса на хармония в градската си структура, а презастрояването и неравномерното развитие заплашват бъдещето ѝ. Тя подчерта, че спешно трябва да се предприемат промени в Общия устройствен план и законодателството, за да се спре натрупващият се градоустройствен хаос.

Неравномерното строителство и остарелият устройствен план

Панайотова призна, че в основата на сегашния архитектурен дисбаланс стои Общият устройствен план, приет още през 2009 година. Според нея документът е остарял и не отчита особеностите на терена, което води до рязък контраст между кварталите и сгради с несъразмерна височина.

„От 15 до 100 метра – неограничено в една зона. Това не определя градската среда, както преди, когато имахме конкретна височина за някои зони“, обясни тя.

Архитект Панайотова настоя за ревизия на плана и адаптирането му към реалните нужди на града: „Да, има какво да се направи – да започне промяна, която да организира наличното и да съобрази бъдещите обществени и икономически интереси.“

Опасностите от застрояването на речните корита

В изказването си главният архитект предупреди, че най-сериозният риск пред София идва не толкова от високите сгради, а от застрояването на заливните зони и липсата на канализационна инфраструктура.

„Не мисля, че пряка опасност съществува в момента, но се залага една опасност в бъдеще – резултат от масовото застрояване без дъждовна канализация и в близост до заливни зони“, каза Панайотова.

Тя припомни, че в столицата има над 40 кв. км водни течения – дерета и реки, които преминават през почти всички райони. „Проблемът е, че заливните площи около тях не са конкретно указани. Нямаме планове. Басейновите дирекции трябва да ги определят и да ги предават на общините“, допълни тя.

Панайотова посочи, че бъдещето на града зависи от „общата работа между общината, басейновите дирекции, РИОСВ и министерствата“. Само така, по думите ѝ, може да се гарантира сигурност и устойчиво развитие.

Високите сгради и контролът върху бъдещите проекти

По повод обсъждането на проекти за небостъргачи, включително на бул. „Черни връх“, главният архитект беше категорична: „Няма да има небостъргач на това място. Процедурата е стопирана поради несъответствие със законовите норми.“

Тя съобщи, че Столичната община е спряла и други планове за високи сгради, включително два проекта край Драгалевска река. „Небостъргачът сам по себе си не е проблем. Проблем е натоварването, липсата на инфраструктура и връзка с трафика. Ако имаме голям терен и подходяща инфраструктура – една по-висока сграда е по-добра от пет малки“, обясни Панайотова.

Главният архитект обяви и нова инициатива – организиране на работна среща между ключовите институции: Басейнова дирекция, МОСВ, МРРБ и Министерството на земеделието, за да се изяснят приоритетите и отговорностите след последните природни инциденти като този в Елените.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com