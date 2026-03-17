Фолклорна формация „Калина“ на 20 години

С много емоции, усмивки и истинско вълнение бе организирано специално празненство – изненада за ръководителя на Фолклорна формация „Калина“ - Ана Димитрова.

Поводът бе особено значим – тази година формацията отбелязва 20 години от своето създаване. Две десетилетия, изпълнени с любов към българския фолклор, с много труд, вдъхновение и незабравими моменти на сцената. През тези години „Калина“ са се утвърдили като истинска общност, в която хората се събират, за да пазят и предават красотата на българските традиции.

В основата на всичко това стои отдадеността, енергията и вдъхновението на Ана Димитрова – човекът, който вече две десетилетия обединява хората чрез магията на българския фолклор. Благодарение на нейната работа, през годините десетки участници са се докоснали до богатството на народните песни и танци, създали са приятелства и са преживели безброй вълнуващи моменти на сцената. През годините те са представяли българския фолклор на множество сцени, фестивали и празници, носейки със себе си духа на традицията и любовта към народната песен и танц. Всеки концерт, всяка изява и всяка репетиция са част от една обща история, изградена с много труд, постоянство и желание да се съхрани българската културна памет.

По повод юбилея Ангел Боянов – заместник-кмет на община Белоградчик поднесе поздравителен адрес от свое име и от името на Боян Минков – кмет на общината, като изрази признание към дългогодишната дейност на формацията и нейния ръководител за съхраняването и популяризирането на българския фолклор.

С тази изненада участниците във формацията изразиха своята благодарност и признателност за отдадеността, търпението и любовта, които тя предава на всички около себе си. Юбилеят е повод за равносметка, но и за ново начало – с пожелание пред Фолклорна формация „Калина“ да стоят още много сцени, аплодисменти, нови приятелства и години, изпълнени с любов към българския фолклор.

