ЦСКА зарадва деца в неравностойно положение от Белоградчик

ЦСКА организира великденска кампания в подкрепа на деца в неравностойно положение от град Белоградчик. Инициативата обедини фенове, спортисти, треньори, представители на академията и администрацията, които се включиха с дарения в подкрепа на деца и младежи на възраст между 7 и 18 години от Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТ ДБУ) и Преходното жилище в Белоградчик.

Събраните продукти бяха доставени на децата в навечерието на великденските празници, след което те всички задружно казаха „Благодарим ЦСКА!“

Кметът Боян Минков присъства при получаване на дарението. Той лично благодари на дарителите за благородния жест и внимание към децата на Белоградчик: „Благодарение на инициативата на ЦСКА бяха събрани хранителни продукти за деца в неравностойно положение от Белоградчик – както за настанените в двата социални дома в града, така и за семейства от общината, които се нуждаят от подкрепа, за да може и те като всички останали деца да усетят какво означават светлите великденски празници. Искам да благодаря на всички, които се включиха в тази кауза. Дори и извън терена те показаха своите големи сърца, за което съм им изключително благодарен! Те доказаха как трябва да изглежда един човек извън спорта, извън професионалната си кариера!“

Инициативата за дарителската кампания се осъществява за втора поредна година, но за Белоградчик тя е първа проява и се случва благодарение на кмета Боян Минков, който е запален фен на този отбор и има лични контакти с ръководство.

Община Белоградчик изказва благодарност към всички дарители и организатори за проявената ангажираност и съпричастност! Благодарение на тях бе подарена радост на децата в неравностойно положение, а техните усмивки са най-голямото доказателство за значимостта на подобни инициативи и силата на добрия пример.

