„Ел Би Булгарикум“ с нови екологични инвестиции в базата си във Видин

Внедряването на фотоволтаична централа и пречиствателна станция са част от дългосрочната стратегия на компанията за технологична модернизация

„Ел Би Булгарикум“ внедри две нови ключови системи в производствената си база в град Видин – фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия и модерно локално пречиствателно съоръжение за отпадни води. Проектите са реализирани по процедура № BG06RDNP001-4.018 „Целеви прием за инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на околната среда, включително ВЕИ“ по подмярка 4.2 от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г.

Фотоволтаичната система е с инсталирана мощност от 200 киловата и вече е въведена в експлоатация. Тя осигурява част от необходимата електроенергия за енергоемките производствени процеси в млекопреработването и допринася за оптимизиране на разходите и намаляване на въглеродния отпечатък на дружеството.

Паралелно с това в базата във Видин е изградено и въведено в експлоатация локално пречиствателно съоръжение за отпадни води, съобразено със спецификата на млекопреработвателното производство. Системата осигурява ефективно пречистване на производствените води и гарантира покриване на нормативно определените екологични изисквания за заустване в река Дунав.

„Инвестициите във фотоволтаична енергия и модерна пречиствателна инфраструктура са част от дългосрочната ни стратегия за технологична модернизация, устойчиво управление на ресурсите и повишаване на екологичната ефективност на производството.“, коментира производственият директор на компанията Виктор Ружев.

Компанията планира и следващ етап от развитието на фотоволтаичната система с допълнителна мощност от 150 киловата по Стратегическия план за развитие на земеделските и селските райони 2023–2027 г., с което общата инсталирана мощност ще достигне 350 киловата. „Тази последователност в инвестициите отразява стратегическо планиране и целенасочено ефективно използване на европейски средства“, коментираха още от ръководството на компанията.



