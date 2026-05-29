Боян Минков пред СТАНДАРТ: Белоградчик ще стане културна столица на България

Посещенията на чуждестранни туристи в пещера „Магурата“ се увеличиха с 90%, казва кметът на града Боян Минков

- Г-н Минков, какви бяха основните ви приоритети след поемането на управлението и как работите за подобряване качеството на живот в Белоградчик?

- Още в началото на управлението си поставихме ясна цел – Белоградчик видимо да промени своя облик и хората да усещат реална промяна в качеството на живот. Затова насочихме усилията си към инфраструктурата – ремонти на улици и тротоари, подмяна на водопроводи, модернизиране на уличното осветление и обновяване на обществени пространства. Паралелно с това обновихме алеи и емблематични места като Летния театър „Гъбите“, за да стане градът по-чист, подреден и приветлив.

За нас обаче развитието на една община означава преди всичко грижа за хората. Затова подкрепихме клубовете за възрастни хора със собствени бюджети, за да могат те да бъдат активна и уважавана част от обществения живот. Особено внимание отделяме и на децата и младите хора – детската ясла отвори отново, разширихме дейностите към Детския комплекс и им осигурихме средства за участия в различни инициативи. Създадохме и първия клуб по лека атлетика в Белоградчик с над 120 деца, както и нов физкултурен салон в началното училище. Освен това общината спечели проект за подкрепа на 130 деца и ученици в сфери като изкуства, спорт, STEM и чужди езици, като 75 от тях са от уязвими групи. Вярваме, че една силна общност се изгражда не само с инфраструктура, а и с грижа и чувство за принадлежност.

- Как международните участия и културната политика допринасят за развитието на Белоградчик като туристическа дестинация?

- Ефектът от международните участия беше огромен и това вече ясно се вижда в резултатите. Още след първата година, в която започнахме активно да участваме в тях, интересът към Белоградчик рязко нарасна. Най-ясно това личи при пещера „Магурата“, където броят на чуждестранните туристи се увеличи с 90%. Днес резултатите са повече от видими – туристите се увеличават, хотелската база се разширява, а Белоградчик все по-често се разпознава като дестинация с живот, култура и събития през цялата година. Именно това е и нашата дългосрочна визия – Белоградчик да се утвърди като целогодишен туристически и културен център, в който хората остават по-дълго и се връщат отново. Затова постоянно развиваме туристическия продукт, като един от бъдещите ни проекти е изграждането на нов пешеходен парк с 11 километра пътеки, които ще разкриват изумителни гледки и кътове за отдих.

Паралелно с това културата е ключова част от развитието на града. Нашата амбиция е Белоградчик да се превърне в културната столица на Северозапада, а в бъдеще и в една от културните столици на България. Само за малко повече от две години организирахме над 300 културни събития – фестивали, концерти, изложби и театрални постановки, които върнаха живота и енергията в града.

- Какво значение имат международните отличия за крепостта „Калето“ и пещера „Магурата“, както и новата дигитална галерия за развитието на туризма в Белоградчик?

- Отличията за крепостта „Калето“ като туристическа дестинация на Балканите за 2024 година и на пещера “Магурата“ за 2025 са ясен знак, че Белоградчик вече се разпознава далеч извън пределите на България. Тези награди са изключително важни за имиджа на града, защото носят силна международна реклама и показват, че усилията ни дават реални резултати. За нас като ръководство това е признание, че сме си свършили прекрасно работата.

В същото време новата дигитална галерия към пещера „Магурата“ значително подобрява туристическото преживяване. Благодарение на нея посетителите отново могат да видят праисторическите рисунки, които са затворени за посещения от 2019 година, по модерен начин, без това да застрашава тяхното съхранение. Така успяваме едновременно да опазим културно-историческото наследство, но и да развиваме туристическия продукт на Белоградчик.

- Започна изграждането на чисто нов път от с. Салаш до границата с Република Сърбия. Разкажете ни повече.

- Значението на този път е изключително голямо, защото идеята за неговото изграждане се обсъжда още от 1990 година, а през годините всеки кандидат за кмет на общината е включвал проекта в предизборната си кампания. Въпреки, че аз съзнателно не исках да давам обещание по тази тема, през последните две години положихме сериозни усилия за реализацията му. Съвместно с Агенция „Пътна инфраструктура“, кандидатствахме по общ проект и успяхме да осигурим финансиране за общо 22 километра пътища на територията на общината, включително и за ключовия участък от трасето. Този проект сбъдва дългогодишна мечта на поколения белоградчичани, защото пътят е от ключово значение за региона и ще създаде условия за привличане на повече туристи.

- Защо взехте решение да спрете безконтролната сеч в общинските гори?

- Това беше едно от най-трудните решения, които взех като кмет, но още преди изборите заявих, че няма да отстъпя от каузата за опазване на горите. Вярвам, че те трябва да бъдат съхранени за следващите поколения, защото обезлесяването е пряко свързано с климатичните промени и проблемите с водата. Още в началото на мандата обещах, че няма да допусна безконтролна сеч, и до днес спазвам това обещание. Вероятно това е прецедент не само за региона, но и за цялата страна.

- Често подчертавате, че общината няма нови задължения – как успяхте да стабилизирате финансите?

- Още в началото си поставихме за цел община Белоградчик да започне да работи финансово дисциплинирано и отговорно. В миналото често са били поемани финансови ангажименти без плащанията по тях да се извършват навреме. Именно това е довело до натрупването на задължения и лихви, които с години са тежали на общината. Нашият подход беше различен – да не допускаме генерирането на нови дългове. Затова започнахме стриктно да изплащаме всичко по сключените договори и да не оставяме неплатени задължения. В същото време успяваме постепенно да изплащаме и старите такива, наследени от предишни управления. Това не е лесен процес, защото изисква много добра финансова организация и внимателно планиране на разходите.

- Кое от постигнатото Ви прави най-горд?

- Честно казано, горд съм с всичко, което успяхме да постигнем до тук. Не бих могъл да степенувам нещата и да кажа, че едно е по-важно от друго, защото зад всяка реализирана идея стоят много труд, усилия и желание Белоградчик да се развива.

- Как искате да изглежда Белоградчик в края на мандата Ви?

- Искам Белоградчик да изглежда като малък, чист и подреден бутиков град – така, както винаги съм го наричал. И вярвам, че днес вече все повече хора започват да виждат тази промяна. До края на мандата искам Белоградчик да бъде още по-подреден, още по-красив и още по-жив. С нови асфалтирани улици, нови тротоари, обновени обществени пространства. Искам градът да бъде чист, добре осветен и цветен – място, което създава усещане за уют и грижа. Но най-важното е Белоградчик да бъде изпълнен с млади и усмихнати хора. Защото истинската промяна не се измерва само в ремонти и проекти, а в това дали хората започват да вярват в бъдещето на своя град.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com