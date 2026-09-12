Боян Минков пред СТАНДАРТ: Белоградчик ще стане културна столица на България
Няма да отстъпя от каузата за опазване на горите
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Няма да отстъпя от каузата за опазване на горите
Стъпала и мостове отвеждат туристите до панорамни гледки
Нови пазители на наследството влязоха в Младежка академия "Чудесата на България"
Билетите за „Опера на върховете“ свършват, има все още за „Сцена на върховете“
Събитието е част от лятната културна програма на община Белоградчик - „Сцена на върховете“, която включва оперни спектакли, класика, рок и поп, театър...
Оперният фестивал се запазва, ще има и други изненади, каза министърът на туризма
Авторите на играта са готови да съберат средства за самолетен билет на Мъск
Дадохме старт на Бранд България, време е да запретнем ръкави и да свършим работа, каза министърът пред "Стандарт"
Снимка стана истински хит в социалната мрежа Twitter
Самосезира се след публикациите за рушене на уникалния паметник
Гневът на Рашидов е предизвикан от недопустимата намеса на техници, които под погледа на общинската власт в Белоградчик забиват винкели в скалите
37 000 туристи са посетили скалите и историческата крепост "Калето" в Белоградчик от началото на 2015 година досега, съобщиха от общината. 10 000 от т...
Галаконцерт събра хиляди за новия облик на чудото по европроект Народни ритми и твърди жици събудиха Белоградчишките скали вчера. Галаконцерт отбеляз...