Нови Чудеса до Белоградчишките скали. Силата се пробужда!

Точно както в знаменития епизод „Силата се пробужда“, едно от най-красивите места на България вече връща блясъка си като културна и туристическа столица на Северозапада.

Само след броени дни започва изграждането на пътя от село Салаш до границата с Република Сърбия, което ще отвори нов културен коридор.

Това е нещо, което всеки кандидат за кмет на Белоградчик обещаваше от 1990 година досега, припомня градоначалникът Боян Минков.

Нов пешеходен парк ще привлича тази година туристите. Той ще свързва Крепостта, Панаирището, Ханчето, Субашин и Зелени град, а по цялото му протежение от 11 километра ще има пейки, обособим кътове за отдих и указателни табели.

Стъпала и мостове ще отвеждат туристите до непознати досега скални площадки с изумителни и спиращи дъха панорамни гледки.

Културните бижута - Опера на върховете и Сцена на върховете, тази година ще продължат цели два месеца, каза още кметът.

