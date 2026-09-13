Боян Минков пред СТАНДАРТ: Белоградчик ще стане културна столица на България
Няма да отстъпя от каузата за опазване на горите
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Няма да отстъпя от каузата за опазване на горите
Константин прекарва лятото със семейството си на морето
Готви специален бенефис за феновете си
АПИ отделя 14,4 милиона лева за проектиране
Краят на ретроградния Сатурн променя изцяло живота им
"КАРО ТРЕЙДИНГ" зарадва хората като направи допълнително тротоари, каза кметът Златко Живков
Банско. Свещеници ще отслужат водосвет за здраве и безаварийно пътуване преди официалното пускане на ремонтирания път за курортите Банско и Разлог и з...
ДНСК e издала акт за премахване на съоръжението, защото е без разрешение за строеж
Благоевград. Завърши рехабилитацията на 23.463 км от пътя Благоевград – ГКПП - Станке Лисичково – Делчево. Проектът е част от четвъртия етап на Операт...
Проблемният участък е проектиран през 1987 година
Още през лятото ще бъде ремонтиран пътят Николаево – Ралево – Ласкар. Tова обеща пред жителите на село Николаево Цецка Цачева, водач на листата на ПП...