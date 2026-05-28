Община Казанлък инвестира над 6,2 млн. евро в енергийното обновяване на училища

Общински съвет – Казанлък одобри партньорства по два проекта за енергийна ефективност на образователна инфраструктура по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027.



С решенията съветниците дадоха съгласие Община Казанлък да подпише необходимите партньорски споразумения за кандидатстване по процедура BG16FFPR003-4.014 „Пилотни инициативи за енергийни общности и подобряване на енергийна ефективност на обществени сгради – КОМПОНЕНТ 2“.



Първият проект е за обновяване на сградата на ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Казанлък чрез мерки за енергийна ефективност, включително топлоизолация, подмяна на дограма, модернизация на отоплението и осветлението. Сградата, която е паметник на културата от местно значение, ще достигне енергиен клас „А“.



Вторият проект предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на четири основни училища в селата Енина, Кънчево, Бузовград и Горно Черковище. Сред дейностите са саниране, модернизация на отоплителни и осветителни системи и изграждане на фотоволтаични инсталации.



Общата стойност на двата проекта е над 6,2 млн. евро, а срокът за изпълнение е 24 месеца.



С реализирането им Община Казанлък продължава инвестициите в модерна, енергийно ефективна и устойчива образователна среда.





