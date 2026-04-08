По повод Седмицата на гората в село Стакевци бе организирана инициатива по залесяване, насочена към опазване на природата и облагородяване на местната среда. В рамките на събитието бяха засадени 5 липи – символ на живот, устойчивост и грижа за бъдещето. В инициативата взеха участие Боян Минков – кмет на община Белоградчик, Свилен Георгиев – кметски наместник на селото, и Мая Костова – началник отдел „Управление и стопанисване на общински гори“ към общината. С личния си пример те показаха ангажираност към развитието на населеното място и подчертаха значението на съвместните усилия в грижата за околната среда.

В своето обръщение г-н Минков каза: „За нас този ден е изключително важен, защото гората е богатството на нашата община и богатството на нашето село. Село Стакевци дава 99% от гората на общината и аз съм изключително щастлив, че изпълнихме това което обещахме, когато предстояха избори – че тук повече общинска гора няма да се реже. Изпълнихме го. Вероятно ние сме единствената община в България, която забрани дърводобива в онзи негов вид, на който в продължение на 12 години вие бяхте свидетели. Гората е богатството на хората. Без нея ние не можем. За това в днешния ден съм изключително щастлив да видя толкова хора тук и да ви кажа „Честит празник!“

Г-жа Костова допълни: „Седмицата на гората е празник, който датира от 1925 година, когато официално е обявен за празник на залесяването и впоследствие – празник на гората. Чества се през първата пълна седмица на месец април. Това е празник, в който се отдава нужното на българската гора, която е източник на въздух и вдъхновение. Вашето село има традиции в създаването на нови гори. Всички иглолистни гори около нас са създадени с усилията на вашите предшественици – във всяко семейство в Стакевци е имало горски работници. Традицията тук е много дълга, а уважението към гората е много голямо и от всички. Нещо друго важно - тази година общината кандидатства по плана за развитие на Република България с един проект, който включва закупуване на дронове във връзка с опазване на горите от пожари и евентуалното им наблюдение по време на възникването на самия пожар, за да може адекватно и бързо да се отреагира. По инициатива на г-н Минков общината спечели проекта, ще се сключи договор и ще започне изпълнението на самия проект.“

Община Белоградчик приканва да продължим с развиването на зеленото богатство на нашия край, защото природата е наша отговорност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com