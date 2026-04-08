Етрополе с грандиозен финал на Etropole Tournament 2026

Етрополе затвърди мястото си на футболната карта с грандиозен финал на Etropole Tournament 2026

Международния футболен турнир Etropole Tournament 2026 завърши с грандиозен финал. Стадион „Чавдар“ в гр. Етрополе се превърна в арена на гордост, еуфория, радост и събра на едно място хиляди хора.

Официални гости на грандиозния финал бяха Министърът на младежта и спорта г-н Димитър Илиев, Христо Стоичков, ректорът на НСА проф. Красимир Петков, изпълнителният директор на Геотрейдинг АД г-жа Румяна Иванова и кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров, които лично наградиха победителите във възрастовите групи от 2013 година до 2019 година, като г-н Стоичков раздаде редица индивидуални награди на по-изявените футболисти по време на турнира.

В рамките на четири дни в града се изиграха над 250 мача, в които сили премериха 77 отбора и над 800 деца, включително и престижната румънска Академия „Хаджи“. Финалните срещи събраха на едно място най-добрите отбори в отделните възрастови групи и превърнаха последния ден в истински връх на турнира – с напрежение до последния съдийски сигнал, бурни аплодисменти и заслужени триумфи.

Още в началото на церемонията кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров не скри вълнението си:

„Изключително съм щастлив, понеже в Етрополе се проведе четири дневен празник, свързан с футбола. Тук дойдоха 77 отбора и над 800 деца играха на 12 терена. Те показаха воля и спортен дух и благодарение на тях превърнахме Etropole Tournament 2026 в незабравимо събитие. Благодаря много и на д-р инж. Иван Вутов, който прегърна идеята ни и Геотрейдинг АД спонсорираха този турнир. Всичко това обаче нямаше да е възможно, ако не беше и един човек – почетният гражданин на Община Етрополе – г-н Христо Стоичков.“

В знак на признателност и уважение, кметът поднесе символични подаръци на официалните гости, а на Христо Стоичков връчи статуя на часовниковата кула в града, която е символ на Етрополе. Кметът подчерта, че през годините, легендарният футболист е „по-точен и от часовниковата кула“ в своята подкрепа към града и ръководството на Община Етрополе.

Силно емоционално прозвуча и обръщението на Христо Стоичков, който вдъхнови младите футболисти с личния си пример:

„Не се отказвайте никога, както аз не се отказах… България е раждала и ще ражда олимпийски, световни и европейски шампиони.“ Той насърчи децата да приемат загубите като урок и да продължават да се развиват с труд, постоянство и вяра.

„Подобни инициативи са изключително важни за развитието на спорта сред подрастващите. Те изграждат не само бъдещи шампиони, но и способни личности. Футболът учи на отговорност, работа в екип и стремеж към усъвършенстване – качества, които остават за цял живот“, заяви министърът по време на международния детски футболен турнир „Etropole Tournament 2026“.

Силно послание отправи и генералният спонсор на турнира „Геотрейдинг“ АД, чрез своя изпълнителен директор Румяна Иванова: „Днешният ден е много повече от награждаване, той е доказателство за труда, таланта и мечтите на едно ново поколение. Ние в „Геотрейдинг“ вярваме, че подкрепата за младите е принос към бъдещето на България – мисия, която д-р инж. Иван Вутов следва с постоянство и личен пример. Спортът изгражда характер, дисциплина и ценности.“ Тя подчерта, че турнирът не просто събира отбори, а възражда духа на Етрополе като град със силни футболни традиции и бъдеще.

В духа на приемствеността и значението на спорта за бъдещето на нацията, ректорът на НСА проф. Красимир Петков подчерта: „Хора като вас ни дават основание да смятаме, че България има бъдеще, защото спортът създава успели хора.“ Той връчи поздравителен адрес на кмета на Община Етрополе и определи събитието като пример за грижа към младите и съхраняване на българския дух.

Зад този мащабен спортен форум застанаха още Клуб „Спорт и здраве“ – Етрополе и Клуб на миньора и минното дело при „Елаците-Мед“ – Етрополе, а медийни партньори бяха БНТ, „Труд“, „Стандарт“, Gong, „Етрополе за хората“, Kmeta.bg, „Балканец“, „България днес“ и „Мач Телеграф“.

Турнирът бе организиран от ПФК Етрополе, съвместно с Община Етрополе и Христо Стоичков, по повод неговия 60-годишен юбилей – събитие, което остави ярка следа не само в спортния календар, но и в сърцата на всички присъстващи.

Финалът на Etropole Tournament 2026 не беше просто край на турнир. Той беше доказателство, че когато има визия, партньорство и сърце, един град може да се превърне в сцена на големи събития и още по-големи мечти.

