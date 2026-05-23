Коварен удар срещу Никола Цолов в Канада

Истинска драма беляза спринтовото състезание за Гран при на Канада във Формула 2, където българският пилот Никола Цолов претърпя тежък удар по шампионските си амбиции. Българинът получи неочаквана и сурова санкция от стюардите само пет обиколки преди края на надпреварата. Това наказание го лиши от възможността да се бори за точки и го свали временно от лидерската позиция в генералното класиране. Цолов завърши деня на незавидното четиринадесето място в подреждането.

Големият печеливш от ситуацията се оказа италианецът Габриеле Мини, който се възползва максимално от проблемите на българина. Той завърши състезанието на втора позиция, което му донесе ценни осем точки за шампионата. С този актив Мини оглави временното генерално класиране, като вече има преднина от седем точки пред българския лъв преди утрешния решаващ основен старт.

Катастрофи и хаос на пистата под закрилата на колата за сигурност

Самият спринт на канадската писта се превърна в истинско изпитание за нервите и пилотските умения. Състезанието бе белязано от поредица от тежки инциденти и катастрофи, които наложиха влизането на автомобила за сигурност цели три пъти. Този хаос на трасето до голяма степен фиксира позициите в челото и ограничи възможностите за изпреварвания, превръщайки финалната фаза в директна тактическа битка за победата.

В челото съотборникът на Никола Цолов в тима на ART Grand Prix – Ноел Леон, демонстрира хладнокръвие. Мексиканецът удържа натиска на Габриеле Мини, излезе като краен победител от напрегнатия дуел и триумфира с първата си победа в кариерата. Зад гърба на лидерите норвежецът Мартиниус Стеншорн дълго време действаше като истинска стена, блокирайки Цолов и останалите преследвачи, което му позволи да запази третото си място на подиума. Четвърти остана Лорънс ван Хупен, следван плътно от Емерсон Фитипалди и Дино Беганович.

Раз разместване в челото преди основното състезание

Санкциите на стюардите тотално пренаредиха силите в борбата за титлата. Бразилецът Рафаел Камара, който започна състезателния уикенд с изоставане от само една точка зад българина, също успя да изпревари Цолов в класирането. Камара пресече финалната линия на седма позиция, което му донесе две точки и му осигури аванс от една точка пред българския пилот в таблицата.

Въпреки днешното разочарование, Никола Цолов запазва отлични шансове за мащабен реванш в утрешния ден. В основното състезание за Гран при на Канада българският пилот ще стартира от престижната четвърта позиция на решетката. Ситуацията за неговите преки конкуренти е коренно различна. Камара ще потегли от втора позиция, докато новият лидер в шампионата Габриеле М

