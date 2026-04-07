Международният младежки център организира Великденска работилница

Международният младежки център в Стара Загора организира Великденска

работилница, посветена на предстоящите великденски празници.

Инициативата ще се проведе на 7 април от 18.30 ч. в сградата на ММЦ и ще

създаде възможност за творчески занимания и приятна празнична атмосфера.

В програмата са включени боядисване и декорация на яйца, приготвяне на

великденски курабии, тематични изненади и занимания, насърчаващи

общуването и споделеното участие.

Събитието е част от календара на Центъра за месец април и е насочено към

създаване на празнична среда, в която участниците ще имат възможност да

развият своята креативност, да обменят идеи и да се включат в занимания,

свързани с великденските традиции.

От екипа на Международния младежки център отправят покана към всички

желаещи да се включат в инициативата и да споделят една празнична и

вдъхновяваща вечер.





