Международният младежки център организира Великденска работилница

Международният младежки център в Стара Загора организира Великденска
работилница, посветена на предстоящите великденски празници.
Инициативата ще се проведе на 7 април от 18.30 ч. в сградата на ММЦ и ще
създаде възможност за творчески занимания и приятна празнична атмосфера.
В програмата са включени боядисване и декорация на яйца, приготвяне на
великденски курабии, тематични изненади и занимания, насърчаващи
общуването и споделеното участие.
Събитието е част от календара на Центъра за месец април и е насочено към
създаване на празнична среда, в която участниците ще имат възможност да
развият своята креативност, да обменят идеи и да се включат в занимания,
свързани с великденските традиции.
От екипа на Международния младежки център отправят покана към всички
желаещи да се включат в инициативата и да споделят една празнична и
вдъхновяваща вечер.
