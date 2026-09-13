Международният младежки център организира Великденска работилница
Празничната инициатива ще предложи творчески занимания, кулинарни изненади и възможност за споделени празнични емоции
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Празничната инициатива ще предложи творчески занимания, кулинарни изненади и възможност за споделени празнични емоции
Ето и кои са ателиетата, които ще се включат в арт работилницата на Цветница
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