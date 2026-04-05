Нещо страшно в Пловдив. Автобус стана факла (СНИМКИ и ВИДЕО)

Автобус на градския транспорт се запали в движение в Пловдив по обед. Благодарение на бързата реакция на шофьора пострадали, за щастие, няма. Превозното средство се е движило по линия №4 в града, когато е пламнало, съобщи БНТ.

Малко преди 13:00 часа пътуващите в автобуса забелязали, че излиза пушек в задната му част и сигнализирали на шофьора, уточни пред БТА директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в града ст. комисар Васил Димов.

Водачът спрял на спирката пред Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и хората слезли.

Между 15 и 20 души са пътували в момента на инцидента, но успели да се спасят за секунди, след като шофьорът много бързо е отворил вратите и ги е освободил от огнения капан.

Пламъците са възникнали внезапно в задната част на превозното средство без водачът да има предварителни индикации за предстоящ инцидент.

Огънят бързо е обхванал цялата задна част на автобуса.

На място са пристигнали два екипа на пожарната, които загасили автобуса, който е дизелов.

Най-вероятно причината за пожара е технически проблем. За кратко се е наложило затваряне на движението по булеварда в посока кръстовището с бул. "Христо Ботев".

Фирмата собственик на превозното средство вече го е изтеглила, движението е възстановено, каза още Димов.

