Таван на печалбите! Министър с извънреден ход за горивата

Таван на печалбите има готовност да наложи министър Трайчо Трайков, ако бензиностанциите необосновано вдигат цените на горивата. Това съобщи самият той в интервю за БНТ.

"Засега се прилага неформален такъв таван, защото контролират доста изкъсо и НАП, и митниците, и КЗК, и КЗП. Разговаряме с търговците, виждаме, че се спазва някакво пазарно поведение. Но в момента, в който има знаци, че това не е така - има вариант да се наложи таван. Наблюдението ни е, че цените на дребно нарастват по-малко от цените на едро. Това е критерий, че търговците не предават цялото увеличение към крайните клиенти засега. Това го следим на ежедневна база.", каза Трайков.

Министърът категорично изключи възможността за намаляване на акцизите, като посочи, че те вече са на най-ниските нива в целия Европейски съюз. Той допълни, че в други държави са предприети подобни стъпки, но въпреки това крайната цена на горивата там остава по-висока от тази в България.

Трайков отхвърли и варианта за временно понижаване на ДДС върху горивата.

Според него това е „скъпа мярка“, която се плаща от всички данъкоплатци, но реалният ѝ ефект върху крайния потребител е незначителен и не достига целенасочено до хората в най-голяма нужда.

"Ролята на правителствата е тези кратковременни пикове на цените да бъдат овладяни, така че да бъдат защитени най-уязвимите. Докато други страни се лутаха, ние въведохме мерки, които са прицелени, ограничени и временни.

Тоест подкрепа там, където хората са най-уязвими и където можем да предотвратим инфлационен натиск по хоризонтала. Защо е нужно стратегически да се прилагат мерките? Защото ресурсът за програмите не е неограничен, това са парите на всички нас.", каза министърът.

По думите му са подпомогнати най-уязвимите.

"20 евро са за хора, които отговарят на критерии, хора, които имат нужда, хора под границата на бедност. По отношение на транспортния сектор вече беше одобрен пакет за помощ по отношение на превозвачите.

В момента се разговаря за междуселищните и ученическите автобуси. Това е нещо, което според мен трябва наистина да бъде приложено като мярка.", добави Трайков.

Енергийният министър подчерта, че правителството поддържа постоянен диалог с бизнеса и за момента се наблюдава коректно отношение от страна на търговците, но при промяна в ситуацията държавата разполага с механизми за пряка намеса на пазара.

