Излезе стряскаща новина за горивото в Европа

Докато авиолиниите приземяват самолети, а държавните служители призовават гражданите да ограничат пътуванията си, усилията на Европа да предотврати недостиг, причинен от войната в Иран, се сблъскват с неочакван проблем: никой не знае точно колко гориво има на континента, твърди Politico.

Това се случва в момент, когато конфликтът в Иран повишава сметките на Европа за изкопаеми горива и заплашва да прекъсне доставките през Ормузкия проток. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в сряда, че конфликтът струва на ЕС близо 500 милиона евро дневно в повишени енергийни разходи.

„В Европа имаме яснота и ангажименти за май и юни… какво ще се случи след това е трудно да се предвиди“, заяви Тобиас Майер, главен изпълнителен директор на DHL Group. „Съществуват стратегически резерви, но няма голяма яснота колко от тях са изтеглени“, казва Майер.

Властите в ЕС разполагат с прозрачна информация за държавните запаси от петрол и газ. Но отвъд това, служителите, които искат да знаят кога „крановете могат да пресъхнат“, имат много малко данни. Този дефицит на информация рискува да ги остави неспособни да идентифицират недостиг или да ги принуди да вземат спешни решения въз основа на частична информация.

Министри от Белгия, Нидерландия и Испания призоваха ЕС да координира по-добре мониторинга в реално време, особено при рафинираните продукти.

„Имаме много ограничени пазарни познания и данни за газа и петрола“, заяви висш служител от енергийно министерство.

Когато става въпрос за горива като дизел и керосин, картината е особено неясна. Повечето запаси се съхраняват в търговски инвентари, а фирмите не желаят да разкриват чувствителни данни, които не са законово задължени да докладват.

„В края на краищата, информацията е толкова добра, колкото тази, която ни се предоставя“, добави служител на Комисията.

