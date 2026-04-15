Експерт предупреди! Гответе се за невиждана цена на дизела

Цената на горивата все още не е достигнала своя пик. България е на дъното на цената на горивата и все още не сме видели максималните стойности, но е добре да въведем допълнителни мерки за ограничаване ползването на горива, за да няма шоково поскъпване. Затова настоя енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Мартин Владимиров пред БНТ.

Очакваме голямата вълна на поскъпване на горивата, заяви Мартин Владимиров. Вървим към 2 евро за литър дизел, прогнозира още той.

И настоя за въвеждане на безплатен градски транспорт в големите градове.

Според Владимиров най-правилно е да бъдат подкрепени най-уязвимите групи от скъпата цена на горивата.

Той предупреди, че ако се наложи таван на цената на горивата, пазарът веднага ще се счупи и ще доведе до недостиг на горива. Не трябва да се пипа ДДС и акцизът, а да се ограничи потреблението на горивата, настоя Владимиров. И предложи на особения търговски управител в рафинерията да въведе мерки да ограничи потреблението на "Лукойл".

Според Мартин Владимиров особеният търговски управител би могъл малко да натисне надолу маржа на "Лукойл", както и да се координира с останалите играчи на пазара на горива за задържане цената на горивата, без да се вдига нагоре.

"Нека да не се подвеждаме, че с надуване на балони по сектори, кризата ще ни отмине", призова енергийният експерт.

Той добави, че ако Ормузкият проток бъде отпушен днес, което най-вероятно няма да се случи, понижение на цената на горивата може да се види най-рано през есента.

Икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Петър Ганев предупреди, че икономическият шок върху цената на петрола ще продължи още доста дълго време. Все още няма пълно успокояване на цената на петрола, решенията ще отнемат още доста време, докато ситуацията с цената на горивата се успокоят, добави Ганев.

Според него има охлаждане на потреблението по отношение на дизела.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com