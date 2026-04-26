Тревожна прогноза за горивата в Европа

Цените на горивата може отново да се повишат значително. Глобалната енергийна криза, причинена от конфликта в Близкия изток, вече засяга петролния пазар и може да доведе до още по-високи цени на бензина и дизела в Европа, категорични са експерти от Международната енергийна агенция, предава "Аутомедия".

Цените на горивата ще продължат да растат

Ситуацията на петролния пазар пряко се отразява в цените при дистрибуторите. Увеличаването на геополитическото напрежение означава намаляване на предлагането на суровини, което от своя страна води до увеличения.

Механизмът е прост - по-скъпият петрол означава по-високи разходи за производство на гориво. Промените на цените на едро на пазара достигат бензиностанциите със забавяне, но обикновено се усещат от шофьорите в рамките на няколко седмици. При настоящите условия това означава нарастващ натиск върху увеличението на цените на бензина и дизела в Европа.

Ормузкият проток е ключова точка за пазара на горива

Един от най-важните елементи на настоящата криза е Ормузкият проток. Той е стратегически транспортен маршрут за енергийни ресурси, но в момента е блокиран от иранските военни, които не пропускат кораби през него.

Около 20 процента от световния петрол и втечнен природен газ (LNG) преминават през този регион. Всяко прекъсване на трафика в това място означава реално намаляване на предлагането на световния пазар.

Най-голямата петролна криза в историята

Мащабът на проблема е потвърден от Международната енергийна агенция. Нейният ръководител - Фатих Бирол, е категоричен, че настоящата ситуация е най-голямата енергийна криза в историята.

Според агенцията, настоящата криза е по-сериозна от ситуациите взети заедно през 1973, 1979 и 2022. Това се дължи на припокриването на няколко фактора - конфликта в Близкия изток, напрежението на петролния и газовия пазар, както и натрупани ефекти от войната в Украйна.

Рекордна пазарна интервенция на петролни резерви

В отговор на нарастващото напрежение, Международната енергийна агенция реши да освободи 400 милиона барела петрол от стратегически резерви. Това е най-голямата такава операция в историята. Целта ѝ е да ограничи растежа на цените и да стабилизира пазара.

Въпреки това, агенцията подчертава, че това действие е краткосрочно и съответно ефектът от него ще отмине бързо. Резервите може да смекчат ефектите от кризата, но няма да решат проблеми, свързани с ограниченото предлагане на суровини.

