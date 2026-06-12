Доларът взе малък аванс срещу еврото

Курсът на еврото се понижи минимално спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за 1,1568 долара, или с 0,10 на сто под нивото при затваряне на вчерашната търговия. Движението е слабо, но показва предпазливо начало на деня на валутните пазари.

Инвеститорите продължават да следят очакванията за паричната политика на Европейската централна банка и Федералния резерв, тъй като именно те остават водещ фактор за курса евро-долар.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1537 долара.

Спрямо британската лира еврото отстъпва с 0,05 на сто до 0,8627 лири за евро, а спрямо швейцарския франк добавя 0,08 на сто към стойността си до 0,9211 франка за евро.

Разнопосочното движение показва, че натискът върху единната валута не е еднакъв спрямо основните валути. При липса на по-силен пазарен импулс търговията остава в тесни граници, а участниците на пазара изчакват нови икономически данни и сигнали от централните банки.

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